Samsung näitas oma esimest volditavat nutitelefoni Galaxy Fold

Kui voldid kokku, on see kahe ekraaniga nutitelefon. Kui aga laotad lahti, siis enam-vähem ruudukujuline tahvel. Samsung toobki nüüd turule uue ja kauaoodatud volditava nutitelefoni Galaxy Fold. Jah, me oleme seda kontseptsiooni juba tehnoloogiamessidel ligi 15 aastat näinud, kuid alles nüüd jõuti esimese seeriatootmises töötava mudelini.

Telefonil on maailma esimene 7,3-tolline Infinity Flex ekraan, mida saab voltida ning kasutada ka kokkupandult. Kindlasti on üks suur väljakutse ja esimeste telefonide puhul hindamist vajav ekraani murdekoht - kas see jääb ühtlaselt siledaks või "venib välja" pikemaaegsel kasutamisel?

Uus telefon toetab nii LTE kui ka 5G mobiilse interneti standardit, mis teeb sellest ühtlasi maailma esimese volditava 5G telefoni.

Galaxy Fold on mõeldud eeskätt neile, kes soovivad kasutusele võtta seninägematu uudse tehnoloogia, mis lubab telefonis teha samaaegselt erinevaid tegevusi, vaadata videoid, mängida mänge ning teha Samsungi seni mitmekülgseima telefonikaamerasüsteemiga profikvaliteedis pilte.

“Samsung alustab Galaxy Fold nutitelefoniga mobiiltelefonide ajaloos uut peatükki. Võimekas Infinity Flex ekraan viib kasutajakogemuse täiesti uuele tasemele. Kuna telefonid ei saa füüsiliselt enam palju suuremaks minna, ongi järgmine lahendus kokkupandavad ekraanid,” kommenteeris Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

“Samsungi kaheksa aastat kestnud pingutused luua kasutajasõbralik volditav ekraan on jõudnud lõpule ning oleme valmis saanud tippklassi telefoni, mis on vaba seniste nutitelefonide mõõtmepiirangutest,” lisas Aasma.

Samsungi värskeima mobiiliperekonna esimene telefon Galaxy Fold ühendab parima kasutajakogemuse pakkumiseks endas uued tehnoloogilised ja tarkvaralised lahendused:

Uued ekraanimaterjalid. Samsung Galaxy Foldi sisemine ekraan mitte ainult ei paindu, vaid on volditav. Selle saavutamiseks leiutas Samsung spetsiaalse polümeerikihi, mis lubab ekraani teha 50% õhema, kui tüüpilistel mobiiltelefonidel. Uus materjal teeb Galaxy Fold´i telefoni paindlikuks, ent samas äärmiselt vastupidavaks.

Kõik disainielemendid ekraanist korpuseni on kenasti nähtavad. Silmatorkavaim disainiuuendus on elegantne volditava külje hing, millele on graveeritud Samsungi logo. Sõrmejäljelugeja on telefoni küljel, et seda oleks pöidlaga mugav kasutada. Kaks akut ning muu elektroonika on seadmesse paigutatud ühtlaselt, et telefon seisaks käes balansseeritult ja kindlalt. Värvivalikus on hõbedane, must, roheline ja sinine. Korraga mitmed aktiivsed aknad. Korraga saab avada kuni kolm rakendust olenemata sellest, kas need on tööfailid või mängud. Korraga saab ühel ekraanil vaadata näiteks Amazon Prime Video uusimaid filme ja seriaale, samal ajal sõpradega suhelda ja omavahel faile jagada.

“Galaxy Fold on loodud kõiki kasutajate vajadusi silmas pidades ning ekraani suurust saab muuta koheselt vastavalt vajadusele,” selgitas Aasma. “Näiteks tavalise telefonikõne jaoks saab kokkuvolditud telefoni taskust hõlpsalt haarata ja sellega rääkida, kuid kui tegemist on videokõnega, videote vaatamisega või liitreaalsussisu kasutamisega, on väga mugav ühe liigutusega telefoniekraani laiendada.”

Samsung tegi telefoni tarkvara väljaarendamisel koostööd maailma suuremate ja populaarsemate platvormidega nagu Facebook, WhatsApp ja YouTube, et kogu nende sisu ja teenused oleks uuel telefonil intuitiivselt ja loogiliselt kasutatavad.

Telefoni kesta sisse on peidetud järgmise generatsiooni kaheksatuumaline protsessor ning 12 GB operatiivmälu, et tagada mitmete rakenduste korraga jooksutamisel personaalarvutiga sarnane kogemus. Kõrgetasemeline kahe aku süsteem tagab seadmele piisava jõudluse. Laadijaga ühendatud Galaxy Fold on Wireless PowerShare lahenduse kaudu võimeline laadima korraga ennast ja teisi seadmeid, seega piisab mitme seadme laadimiseks vaid ühest laadijast.

Telefonil on Dynamic AMOLED ekraan ning AKG kõlarid, et iga multimeediakogemus oleks võimalikult ehtne. Galaxy Flex kaamerasüsteem koosneb kuuest kaamerast – kolm on seadme tagaosas, kaks sees ning üks esiosal. Telefoniga on võimalik pildistada ükskõik millises asendis.

Galaxy Fold on ühendatav Samsung DeX seadmega, et seda personaalarvuti sarnaseks muuta. Bixby virtuaalassistent kasutab uusi intelligentseid funktsioone, nagu Bixby Routines, mille abil suudab seade intuitiivselt tuvastada kasutaja vajadusi. Isiklikke andmeid kaitseb telefonis Samsung Knox turvalahendus.

Kui palju see siis maksma hakkab? 4G mudeli hinnaks Euroopas saab ligikaudu 2000 eurot ja 5G hinda ilmselt ei taha vähemalt alguses eriti keegi teada. Müüki jõuab volditava ekraaniga telefon Euroopas mai alguses. Pole teada, kas see ka Eestis müügile tuleb.

Galaxy Fold tehnilised andmed