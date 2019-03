Ongi murdekoht sees? Volditava ekraaniga Samsung Galaxy Fold sattus testijate kätte

Maksad paar tuhat eurot ja saad telefoni, mille ekraanil tekib keskele kole murdekoht? See kahtlus on hakanud närima neid, kes nägid üht esimest testimisvideot Samsungi uue volditava ekraaniga Galaxy Fold´iga. Sellest telefonist kirjutasime lähemalt siin.

Volditavate ekraanidega algas eelmise aasta lõpus võidujooks, kes selle esimesena välja toob, kuid tundub, et tehnoloogia pole veel piisavalt küps, sest ajakirjanikke ei lastud isegi mitte katsuda neid uutmoodi ekraane. Eemalt näitasid nii Huawei kui Samsung oma volditava ekraaniga telefone, Samsungil on see paneel siseküljel, Huaweil välisküljel.

Nüüd on hakanud välja ilmuma ka esimesed testid. Tõesti, väikesest mobiilist suureks tahvliks lahtivolditav ekraan on kohati väga praktiline ja mugav, kuid ekraani väänutamine esitab väga kõrged nõudmised paneelitehnoloogiale.

Selles üsna kehva kvaliteediga videos on selgelt näha, et Samsungi mobiili laiali volditud ekraani keskel on näha selge murdejoon. Kas nii jääbki, kui mõnda aega kasutad?

Vaata lähemalt siit videost.