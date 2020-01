Honor 20 ei saa veel Android 10 uuendust, aga Huawei Mate 20 Pro juba sai

Honor 20 aastases testis ootame juba eelmise aasta lõpust testtelefonile Android 10 uuendust (mis saabub Magic UI 3.0-ga, mis on Honori telefonide Androidi kasutajaliidese ja lisade kohendatud versioon, kuid seda pole ikka veel tulnud.

Korraks vilksatas Honori ekraanil teade Update Cancelled, kuid kahjuks sellest ekraanipilti ei jõudnud teha. Uudistes kaevates aga selgub, et tootja ongi uuendused tagasi kutsunud ja alustab nendega Honor 20, Honor 20 Pro ja Honor View20 telefonides alles millalgi veebruaris. Mis siis juhtus?

Põhjust veel ei tea, Honori ametlike selgituste kohaselt saabub "stabiilne" Androidi-uuendus veebruari teisel nädalal Aasiasse ja siis ilmselt üsna kohe ka mujale maailma. Need Honori telefonid on toodetud veel vahetult enne USA poolt kehtima hakanud kaubandusembargot ja Google´ilt on seega luba telefonide tarkvara seni edasi uuendada. Huawei Mate 30 telefonid aga näiteks siiakanti jõudnud polegi, kuna neil pole Google´i teenuseid. Ilmselt Euroopas keegi väga ei ostaks telefoni, kust puuduvad Youtube, Google Maps, Gmail jm Google´i enda teenused, mida hilisemate Huawei telefonide puhul ei tohi tootja enam kaubandusembargo tõttu kasutada. Samas võib Mate 30 vabalt Android 10 peale uuendada, sest Android ise on puhtal kujul vabavara, kui seal pole lisatud Google´i teenuseid ja äppe.

Ülaloleval pildil on Honor 20 telefoni (ja ka vanemate mudelite) tarkvaraversiooni viimane seis. Kasutusel on Magic UI 2.1 ja Android 9.1.

Mida oodata Android 10lt?

Üks välimuse poolelt silmapaistvamaid asju on muidugi kogu telefoni läbiv Dark Mode. Ka kõik äpid, mis seda toetavad, muudavad tausta tumedaks. See on kohati silmasõbralikum ja ilmselt säästab ka murdosa protsendi akut või isegi enam.

Vasakul on kiirvaliku nupud, mis nüüd on muutunud ümmarguseks, taust tumehalliks. Paremal seadete menüü, kus samuti nüüd värvilised ümmargused ikoonid. Välimus on uue EMUI-ga Huaweil muutunud natuke lapsikumaks. Samas on selgem, millistele ikoonidele vajutada.

Ka kaamera äpp tundub olevat muutunud. Kui enne keris ekraanil aegvõtte (öövõtte) tegemisel ümmargune ketas, mis näitas, kui kaua peab mobiili paigal hoidma, et AI omna kaadrid saaks analüüsitud ja salvestatud, siis nüüd jooksevad pildil numbrid, näidates sekundeid, kui kaua peab kaameratelefoni paigal hoidma.

Pisiasju on veelgi, näiteks turvalisuse ja sisselogimise poolelt, kuid Mate 20 Pro ekraanisisene sõrmejäljelugeja sellest paremaks ja kiiremaks pole läinud.

Millal tuleb Android 10 teistele telefonidele?

Huawei telefonide nimekiri, mis Android 10 saavad, on järgmine:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS PORSCHE DESIGN

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4e

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Android 10 tuleb järgmistele Honori mudelitele:

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20 Lite / Honor 20i

Honor 8X

Honor View 20 [Honor V20]

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 10

Honor View 10

Honor 10 Lite

Honor Magic 2

Honor 20S

(Võimalik, et tuleb veel ka Honor 10 GT, Honor Note 10, Honor 8X Max, Honor 8C, Honor 8A telefonidele)