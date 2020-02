Uus tehnoloogia lubab teha kuni 80 TB mahuga kõvakettaid

Kõvaketaste mõneterabaidised mahud on praeguse tehnoloogilise piiri lähedal ning juba aastaid tagasi ennustati, et ega enam suurt läbimurret ei maksa oodata. Kuid nüüd tundub, et saavutatud on tehnoloogiline hüpe, mis lubab lausa suurusjärgu võrra suuremaid salvestusseadmeid toota.

Anandtech kirjutab, et HAMR plaate kasutades on võimalik teha ka 80 TB suuruseid kõvakettaid. Showa Denko K.K. teatas, et nende uus väljatöötatud nn. heat assisted magnetic recording ehk HAMR salvestusplaat kasutab uut magnetilist kihti, mis väga väikeste kristallidega kaetult lubab 3,5-tollise kõvaketta teha suurusega kuni 70-80 TB.

HAMR plaadid on tehtud alumiinumist ja kaetud Fe-Pt magnetkihiga. Massilise tootmise algus pole siiski veel teada, aga laborikatsed on andnud positiivseid tulemusi.

Seagate on samuti üks suurimaid kõvaketaste tootjaid, nemad lubavad HAMR plaatidega kommerts-kõvakettaid mahuga 20 TB selle aasta lõpuks. Toshiba plaanib hakata kasutama Showa Denko 2 TB MAMR plaate oma 18 TB kõvaketastes, mis ilmuvad müüki juba sel aastal, kuid hiljem lülituvad ka nemad ümber juba HAMR plaatidele. Western Digital aga kasutab hoopis PMR (ePMR) tehnoloogiat peagi välja tulevates 18 TB ja 20 TB kõvaketastes. Seega paarikümne terabaidi jagu andmeid ühel kõvakettal saab ilmselt reaalsuseks juba sel aastal ja uus tehnoloogia jõuab turule hiljemalt selle aasta lõpus. Kogu oma elu võib peagi salvestada ühele kõvakettale (millel peaks kindlasti kuskil olema kindel varukoopia).