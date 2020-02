Microsoft Eesti juht soovitab: tehisintellekt juba töötab ja nüüd tuleb leida sellele rakendus

KPMG Ärifoorumil ütles Microsoft Eesti juht Mart Mäe, et tehisintellekt (AI) on oma võimekust juba tõestanud ja nüüd ongi peamine küsimus: kus seda kõige tõhusamalt rakendada saab? Just sellepärast eksperimenteerib Microsoft AI-ga paljudes valdkondades. KPMG andmeteadlase Raul Nugise hinnangul on kasvavate andmemahtude ja tööjõukulude taustal automatiseerimine möödapääsmatu.

Mäe sõnul on paljud tehnoloogiarevolutsioonid saanud alguse nii-öelda nišitoodetest. "Näiteks internet kui selline oli ju esialgu mõeldud rakenduma ainult kaitsevaldkonnas, kuid tänaseks on sellest kasvanud omaette tööstusharu. Tõenäoliselt ootab tehisintellekti sama saatus," leiab Mäe. Mäe sõnul on tehisintellekti tööpõhimõte ja eesmärk ülimalt lihtne – kasutada olemasolevaid andmeid selleks, et saada mingi teadmine, mida meil täna veel pole.

"Tänaseks oskab tehisintellekt tuvastada piltidelt inimesi ja objekte ning eristada ka kõnet. Samamoodi nagu inimenegi, lihtsalt kiiresti ja piiramatutes mahtudes. Kogemus näitab, et masin suudab teostada 95% kliendisuhtlusest telefonis ja veebis ning koguni 75% erinevatest rakendustest kasutavad tänaseks tehisintellekti," tõi Mäe näiteid tehisintellekti võimekusest.

Mäe sõnul näitavad turutrendid, et tehisintellekti potentsiaalne ärimaht 2020. aastaks on ligi 1,2 triljonit dollarit, kuid kiire arengu tingimustes on inimeste ja ettevõtete jaoks üha suurem väljakutse pidevalt uute tehnoloogiatega kohaneda.

KPMG Baltics´i juhtiva andmeteadlase Raul Nugise sõnul on protsesside automatiseerimine möödapääsmatu, kuna andmemahtude ja tööjõukulude kasvades ei saa ettevõtted endale enam lubada andmesisestajaid. "Siinkohal tulebki appi digitaaltööjõud ehk tarkvaral baseeruvad robotid ja masinõppelahendused. Seni arvasime, et ainult inimene saab opereerida näiteks Exceli või raamatupidamisprogrammidega, aga tänaseks suudab masin ja koodijupp jäljendada inimtegevust ning teha rutiinse töö iseseisvalt ära," ütles Nugis.

Tehisintellektist rääkides on Nugise sõnul masinõppelahendused olnud kõige tulemuslikumad meditsiinis, kus masinõppe diagnostika tagab pea 100% täpsuse, kuid kõige kehvemini tulevad masinõppel baseeruvad lahendused toime väärtpaberiturgudel toimuva ennustamisega. "Võtmekaalutlused masinõppelahenduste kasutamiseks on korduvad, suure mahuga ülesanded, mille täitmine ei eelda mõtlemist. Masinale peaks pakkuma lihtsasti kirjeldatavat ülesannet, struktureeritud andmeid ning stabiilset tehnoloogilist keskkonda, sest algoritmid on andmete kvaliteedi suhtes ülimalt tundlikud," selgitas Nugis.

KPMG ärifoorum toimus kuuendat korda ning kandis pealkirja "Edukas Eesti. Järgmise kümnendi suured ideed".