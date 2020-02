Xiaomi 108 megapikslit alla 420 euroga, saabub Euroopast mõne päevaga!

(Sisuturundus)

Nüüd, kui on välja tulnud uus Xiaomi Mi 10 telefon, on aeg vanemate mudelite hindu langetada. Ja nii ongi - Xiaomi Mi Note 10, mis oli eelmise aasta lõpus välja tulles esimene 108 MP kaameraga telefon, on nüüd kaotanud hinnast suure tüki ja maksab hetkel juba alla 420 euro.

Lisaks tuleb see telefon Prantsusmaa laost, transport jääb maksuvabalt Euroopa Liidu piiridesse ja see tähendab ka kiiret kohaletuleku aega (tavaliselt 3-7 päeva). Praegu on Hiinast kaupade liikumine raskendatud, kuid Euroopa laod toimetavad seda kiiremini.

Hinnaga 417,88 eurot saab mobiili, lisades ostes kupongilahtrisse koodi GBXMNTFR01 (kuni kaupa jätkub):

Valida saad lisaks rohekale ka musta mudeli.

(Veel odavamalt on sama mudel saadaval Hong Kongist, kui raatsid kauem oodata, kupongi kood GBXMNT10BF)

Xiaomi Mi Note 10 on varustatud nelja tagakaameraga: 108 MP põhikaamera + 20 MP ülilainurk-kaamera + 5 MP 10x zoomiga pikk telefoto + 12 MP lühike telefoto (2x zoom, portree) + 2 MP makrokaamera. Esiküljel on 32 MP selfie kaamera.



Ekraan on 6,47-tolline, 3D AMOLED, aku 5260 mAh, protsessor Snapdragon 730G, graafika Adreno 618 ja täiesti uus AI ehk tehisintellekt. Mälu hulk on 6 GB + 128 GB, kaasas 30 W kiirlaadija, mis laeb täis 30 minutiga 58% akust ja 65 minutiga 100%.

Lisaks ühendused: NFC, infrapunapult, 3,5 mm kõrvaklapipesa - jah, on alles ja lisaks veel Hi-Res Audio sertifitseerimisega, tagades CD kvaliteedi.

Veel odavamalt?

Kui jaksad kauem oodata, siis Hong Kongis on saada Xiaomi Mi Note 10 veel soodsama hinnaga 406,34 eurot, kui lisad ostes kupongilahtrisse koodi GBXMNT10BF, siit lingilt: