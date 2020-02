AOC uus 35-tolline nõgus mängurimonitor on väga kiire - 200 Hz

Ehkki mõned projektorid veavad juba välja ka 1440 Hz värskendussageduse (kuni 1440 kaadrit sekundis), on kontori- ja mängurilaudadele jõudvate seeriatootmises laiatarbe-isendite tipuks jäänud juba aastateks 240 Hz. Pole ka ime - mida veel peale nägemiskontrolli kõrgema värskendussagedusega teha? Kuid ära iial ütle iial - kindlasti leitakse juba peagi veelgi kiirematele monitoridele kasutusvõimalusi, nii et paarsada hertsi jääb juba väheseks.

Aga just paarisajast hertsist tahakski seekord rääkida - AOC tõi just välja ülilaia 35-tollise diagonaaliga mängurimonitori AGON AG353UCG, millel on 200 Hz värskendussagedus.

Reageerimis- ehk värvivahetuskiirus on 2 ms, loomulik eraldusvõime 3440 x 1440 pikslit ehk UWQHD (21:9) ning ekraan on nõgus raadiusega 1800R. Kujutis saab selgem ja säravam tänu Quantum Dot tehnoloogiale, 1000-nitisele tippheledusele, funktsioonile VESA DisplayHDR 1000 (HDR-i paremaks kuvamiseks) ning kontrastinäitaja on samuti hea, 2500:1. Värviulatus on 90 % DCI-P3´st. Lisaks toetab monitor Nvidia G-Sync Ultimate’i.

Uus mudel vahetab välja senise ülilaia mudeli AG352UCG6. Monitoril puudub raam kolmest küljest, seega saab mugavalt mitu ekraani kõrvuti paigutada. Punamustade detailidega korpus on reguleeritava kõrgusega (kuni 120 mm), V-kujuline alus jätab lauale palju ruumi. Ekraanipaneeli kõrgus on sarnane 28-tollistele 16:9 ekraanidele, kuid kuvasuhtega 21:9 saab kasutada rohkem horisontaalset ekraanipinda.

AG353UCG suudab mängudes HDR-i täpselt kuvada, kasutades minimaalse sisendviivitusega G-Sync Ultimate’i. Ka HDR-iga filmide ning telesaadete vaatamisel tuleb see kasuks.

35-tolliseid 200 Hz värskendussagedusega monitore on seni maailmas vaid paar mudelit, lisaks AOC-le teeb selliseid ka Acer. rekordilise 240 Hz sagedusega monitoride suurim diagonaal on aga 27 tolli.

AOC AGON AG353UCG on Euroopas saadaval 2020. aasta veebruarist tootjapoolse soovitusliku jaehinnaga 2509 eurot.