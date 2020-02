Kas Sony tuleb välja kõige kehvema odavtelefoniga? Selgub, et siiski mitte

Ärajäänud Mobile World Congressil Barcelonas pidi Sony esitlema oma uut lipulaev-telefoni, kuid veel enne seda tuli välja teade uue odavaima hinnaklassi ehk nn esimese telefoni ostjaile mõeldud mudeli Sony L4 kohta. See on tänapäeva mõistes üsna tagasihoidlike näitajatega, nii et põhiliselt tipptelefone testima harjunud ajakirjanike silma järgi võis tunduda, et äkki on see lausa halvim uus telefon üldse? GSM Arena tabeleid uurides selgus, et (õnneks) siiski mitte.

Kes tahab endale veel tänapäeval 3 GB muutmälu ja 32 GB (või 64 GB) muutmälu, 3580 mAh akuga ja 13 MP tagakaameraga telefoni? Olgu, pikslid ei määra, aga ikkagi... esikaamera on ka vaid 8 GB, kiibistik aastatetagune Helio P22, ekraan 1680 x 720 pikslit ehk HD+. See kõik vihjab ülimale odavusele ja kokkuhoiule, kuid kas see telefon tuleb 50-eurone? Seda me veel ei tea (aga ilmselt ei tule). Ei tea sedagi, kas meile müügile jõuab, kuigi Sony Europe on hakanud uut mudelit reklaamima, seega Euroopa turule on see ka mõeldud.

Tegelikult on aga olemas telefone, millega Sony hästi konkureerib, aga vaid siis, kui hind saab soodne olema.

Nokia 1 Plus, mis tuli välja aasta tagasi, on tõesti kohati kehvem. LTE allalaadimiskiirus saab uuel Sonyl olema 2x parem kui aastavanusel Nokial (300 Mbit/s vs 150 Mbit/s). Ka ekraaniresolutsioon on Nokial kehvem. Mälu osas on Nokia veelgi kitsim - kõigest 1 GB RAM + 16 GB välkmälu. Põhikaamera on kehvem (ainult 8 MP) ja esikaamera samuti (ainult 5 MP). Videot suudab Nokia teha HD kvaliteediga (Sony aga mõlema kaameraga Full HD-d).

Akugi on Nokial väiksem: 2500 mAh.

Seega Nokia on tõesti halvem telefon. Hinnavaatluse andmetel maksab Nokia 1 Plus praegu ligi 120 eurot. Kui Sony sellest odavam või sinnakanti hinnaga tuleks, oleks juba eeliseid.

LG K30 (2019) on Sonyga natuke konkurentsivõimelisem. Vaid üksikud parameetrid jäävad alla: LTE on samamoodi poole aeglasem allalaadimisel, mälu vähem (2 GB / 16 GB), põhi- ja selfie kaamera kehvemad (8 MP ja 5 MP). Samas teeb Full HD videot ja korpus on militaarstandardile vastavalt tugevam, kannatades kukkumist ja põrutusi.

Hinnalatt seatakse LG poolt veelgi madalamale: 80 eurot.

LG K20 (2019) üllatas 2019. aasta septembris uskumatu tehnilise näitajaga - turule toodi vaid 1 GB mäluga isend vananenud protsessoriga. Nüüd, pool aastat hiljem teeb Sony sellele telefonile juba ära nii mälumahus kui paljuski muus.

LG-l on vaid üks 8 MP tagakaamera, Sonyl kolm, neist põhikaamera 13 MP. Selfie kaamera on samuti nõrgem - 5 MP LG-l vs 8 MP Sonyl.

Aku on LG-l väiksem - 3000 mAh. Hind 80 eurot.

Motorola Moto E6 Play on välja tulnud kõige hiljem - novembris ja suudab ka teatud mõttes veidralt üllatada. Operatiivmälu on 2 GB (Sony kolme giga vastu), Selfie kaamera on nõrgem ja aku (3000 mAh) natuke väiksem.

Need neli telefoni on tõesti kehvemad, kui äsja välja tulnud Sony L4. Jääme ootama hinda. Kuid arvestades, et üks eelkäija - Sony L3 maksab praegu ligi 250 eurot, ei saa väga loota, et uus Sony tuleks nende teistega võrreldavas hinnaklassis ehk hakkaks maksma saja euro kanti.