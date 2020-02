Huawei näitas täna Barcelonas uut volditavat 5G telefoni, vihjas P40 seeria kohta ja tutvustas AppGalleryt

Täna toimus Barcelonas vaatamata koroonaviiruse tõttu ära jäänud Mobile World Congressile Huawei pressikonverents, kus Hiina tehnoloogiaettevõte tutvustas oma väljalubatud uusi tooteid - lisaks volditavale telefonile 5G lahendusi, WiFi 6+ seadmeid ja AppGalleryt, mis Google Play alternatiivina pakub kohalikel turgudel populaarseid äppe USA ettevõttest sõltumatult.

Ürituse korraldas Huawei Consumer Business Group (CBG) ja kutsus kiirelt kohale ka hulga ajakirjanikke.

Põhiline, mida oodati, oli varem Mobile World Congressi raames esitleda plaanitud Huawei Mate Xs, mis on volditava mobiili edasiarendus, aga lisaks esitleti ka uut tahvelarvutit Huawei MatePad Pro 5G ning Wi-Fi AX3 ja HUAWEI 5G CPE Pro 2 võrguseadet WiFi 6+ toega.

Huawei Consumer Business Group’i tegejuht Richard Yu ütles sel puhul järgmist: "Jätkame investeeringuid kaasaegsesse tehnoloogiasse, mis hõlmab kiibistikke, 5G-ühendusi, mobiilset tehisintellekti, operatsioonisüsteeme, kaameraid ja audiovisuaalseid lahendusi, et töötada välja meie pikaajalised konkurentsieelised. Samuti oleme väga huvitatud koostööst arendajatega üle maailma, et anda hoogu meie universaalse ökosüsteemi kasvule. Ühes nendega viime universaalse kasutajakogemuse uuele tasemele."

HUAWEI Mate Xs - uus võimsa riistvaraga voldiktelefon

2019. aastal näidati Huawei tipptelefoni Mate X, aastal 2020 proovib Huawei uuesti voldiktelefoniga ja toob kasutajateni ettevõtte kõige uuenduslikuma ja ilmselt ühe kõige kallima nutitelefoni Mate Xs.

Sellel on painduv ja uudsetest materjalidest valmistatud ekraan ning uus hing, mis toob välja Falcon Wing´i disaini parimad küljed. Telefon sisaldab Huawei arendatud 5G-kiibistikku Kirin 990 5G ning seade on läbinud täieliku uuenduskuuri, olles parema mobiilse tehisintellekti ja 5G-side võimekusega.

HUAWEI Mate Xs on varustatud Leica supersensoriga nelik-kaameraga. Sellel on 40 MP põhikaamera, 16 MP ülilainurk-kaamera, 8 MP telefotokaamera ning 3D-sügavuskaamera, millega Leica kaamerasüsteem kasutab kõiki volditava korpuse võimalusi, täites nii eesmiste kui ka tagumiste kaamerate ülesandeid.

Väga piiratud koguses jõuab seade Eestis müüki märtsi lõpus ning selle soovituslik jaehind on 2499 eurot.

Loovuse uus tase: HUAWEI MatePad Pro 5G

Tahvelarvuti Huawei MatePad Pro 5G on välja töötatud toimimiseks sünergias Huawei mobiiltelefonide, nutikellade ja teiste seadmetega ning mängib keskset rolli funktsioonis Multi-screen Collaboration, mis pakub kasutajatele mitme seadme ladusa kooskasutamise kogemust.

Tahvelarvutil Huawei MatePad Pro 5G on 10,8-tolline HD-ekraan, mis toetab DCI-P3 värvispektrit. Tänu üliõhukesele äärele on seadmel maailma parim ekraani ja korpuse suhtarv – 90 protsenti. Kerges korpuses paikneb Kirin 990 5G SoC kiibistik, mis tagab suurepärase 5G-ühenduse, pakkudes samal ajal tippjõudlust ning energiaefektiivsust.

EMUI 10 kasutajaliidesega töötava MatePad Pro saab ühendada Huawei teiste nutitelefonidega, kasutades selleks Huawei Share Multi-Screen Collaboration’it. Selle abil saab vahetada nutitelefonide ja tahvelarvutite vahel faile drag-and-drop meetodil.

Uus kogemus äppide vallas: AppGallery

Kuna Huaweile kehtib USA kaubandusembargo, mis muuhulgas keelab Google´il oma teenuseid Huaweile litsenseerida, peab uute toodete jaoks Hiina tootja muid variante kasutama, sest ka äpipoodi Google Play ei saa praegu uutes toodetes kasutada. Huawei proovibki järk-järgult üle minna oma äpipoele AppGallery ja otsib sellele arendajate tuge üle maailma. Arendajad saavad ligipääsu HMS (Huawei Mobile Services) keskkonnale.

Neljanda versioonini jõudnud HMS Core on tööriistade kogum, mis mõeldud Huawei partneritele ja äppide arendajatele, et kasutada kõiki Huawei seadmete riist- ja tarkvara võimalusi.

Lisaks äppide loomisele kureerib Huawei aktiivselt ka üle maailma populaarseid kvaliteetseid äppe, et rikasta kasutajakogemust. Et kaitsta kasutajaid pahatahtlike äppide eest, on Huawei loonud turva- ja kaitsesüsteemi, mis nõuab arendajatelt oma pärisnime kinnitamist, nelja-astmelist hindamisprotsessi, allalaadimise ja paigaldamise kaitset ning samuti ennetusmehhanismi äppide toimimiseks.

AppGallery kuulub maailma kolme populaarseima äpipoe hulka.

Vihje uue P40 seeria kohta

Huawei üritusel Barcelonas sai selgemaks ka P40 seeria esitlusaeg. See toimub 26. märtsil. P40 Pro saab kõige võimsamaks 5G telefoniks, lubati esitlusel, ehkki täpseid tehnilisi andmeid veel ei avaldatud.

Ilmselt kasutab uus telefon Kirin 990 5G SoC kiibistikku, mis oli ka viimasel Huawei Mate 30 Pro-l ja on keskendunud kaamerate parimale kvaliteedile, et rünnata taas parima mobiilikaamera tiitlit. Praegu on DxOMarki andmetel maailma parim mobiilikaamera Xiaomi Mi 10 Pro´l, Huawei praegune tippmudel Mate 30 Pro 5G on teisel kohal.