LG tegi kahe ekraaniga, kuid mitte volditava telefoni

Elektroonikafirma LG tutvustas täna maailmale kauaoodatud 5G telefoni mudelit LG V60 ThinQ 5G. V-seeria uusim liige pakub 5G ühenduvust, 8K kvaliteediga videosalvestust ning võimalust veeta rohkem aega oma meelistegevuste seltsis.

Maailmatasemel kaamera ja heli

V60 ThinQ 5G on varustatud LG kõige uuemate kaamerafunktsioonide ja tehnoloogiatega. Sellel on kaks tagumist kaamerat jamitu ToF-andurit, 64 MP põhikaamera, mille abil saab teravad pildid ka hämarates tingimustes. Samuti on telefonis olemas 13 MP lainurkobjektiiv, mille abil saab jäädvustada pildile kõik olulise. LG seadmete hulgas esimest korda on V60 ThinQ 5G seadmes võimalik salvestada 8K kvaliteediga videoid, mis sobiksid kasvõi kinolinale.

Lisaks uusimatele kaamera- ja videolahendustele on LG nutitelefonis ka heli täiustatud. Neli uut tüüpi mikrofoni võimaldavad salvestada helisid erinevatest suundadest, et pakkuda realistlikke helielamusi. Näiteks on seadmes Voice Bokeh funktsioon, mis eraldab kasutajate hääled taustamürast ning heli töötlemise tehnoloogia LG 3D Sound Engine, mis tunneb ära sisu tüübi ja optimeerib sellele vastavalt heli.

Tähtsaimad uuendused ekraanidega

LG uusimal V-seeria seadmel on 6,8-tolline OLED-ekraan ja LG Dual Screen ehk kaantest käivad lahti kaks ekraani. Need on küll üksteisest eraldatud ja käivad lahti 360 kraadi liikuvate hingedega, aga see annab ikkagi võimaluse samaaegselt kasutada kaht äppi korraga. Lisaekraani tagaküljel on veel lisaks kolmas, mustvalge infoekraan. Lisaekraani saab kaante vahelt välja võtta ning kasutada ainult põhiekraaniga õhukest telefoni.

Seadmel on 5000 mAh aku, Qualcomm Snapdragon 865 kiibistik ja Snapdragon X55 5G modem. Nii telefoni enda ekraan kui ka lisalisaekraan on 20,5:9 kuvasuhtega FHD + P-OLED ekraanid, mis on eelneva mudeli näitajatest pool tolli suuremad.

„Kuna 5G turg on pidevalt kasvamas, on meie strateegia tuua turule eristuvaid 5G-seadmeid, mis vastavad tarbijate nõudmistele,“ ütles LG Mobile Communication Company president Morris Lee. "Kahe ekraaniga LG V60 ThinQ 5G on ideaalne seade tarbijatele, kellele meeldib 5G ajastul sisu luua, tarbida ja jagada."

LG V60 ThinQ 5G jõuab Põhja-Ameerika, Euroopa ja Aasia peamistel turgudel poodidesse juba järgmisel kuul. Täpsem info saadavuse ja hinna kohta Eestis on veel selgumisel.



Tehnilised näitajad

LG V60 ThinQ 5G

Protsessor: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Mobile Platform ja

Snapdragon X55 5G Modem

Ekraan: 6.8-tolline 20,5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Mälu: 8GB RAM / 128GB or 256GB ROM* / microSD (kuni 2TB)

Tagakaamerad:

64MP põhikaamera (F1.8 / 0.8μm / 78˚)

16MP Pixel Binning

13MP lainurkobjektiiv (F1.9 / 1.0μm / 117˚)

Z-kaamera (ToF)

Esikaamera:

10MP kaamera (F1.9 / 1.22μm / 72.5˚)

Aku: 5000 mAh

Operatsioonisüsteem: Android 10

Mõõtmed: 169.3 x 77.6 x 8.9 mm

Kaal: 214g

Võrk: 5G / LTE / 3G / 2G

Ühendused: WiFi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC / USB-C (USB 3.1 toega)

Värvitoonid: sinine, valge

Lisafunktsioonid: stereokõlarid / 4Ch mikrofonid / AI CAM / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / LG 3D Sound Engine funktsioon / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge™ 4+ / MIL-STD 810G standard / IP68 vee- ja tolmukindluse standard / LG Pay / FM-raadio / sõrmejäljelugeja

LG Dual Screen: