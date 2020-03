Huawei uus tipptelefon P40 - ametlik video juba "lekkis"

26. märtsil pidi toimuma Huawei uue tipptelefoni P40 uute mudelite esitlus Pariisis, kuid võib enam kui kindel olla, et see praegu Prantsusmaal ära jääb. Siiski on Huawei ise lekitanud video, mis telefonist natuke vihjeid lekitab.

Videost saab teada vähe, kuid näha on igast küljest kumerate äärtega ekraani ning "visionary" fotograafiat lubatakse ka. Ehk nagu traditsiooniks on kujunenud, tahetakse taas pakkuda maailma parimat mobiilikaamerat.



Uus Huawei telefon tuleb üsna tõenäoliselt ilma Google+ i teenusteta ja Huawei pakub sellele oma äpipoodi AppGallery, kuhu on üritatud saada kõik tuntuimad äpid, aga üsna kindlasti ei leia sealt Google´i Youtube´i, Gmaili, Drive´i, Mapsi ja teisi äppe.

Spekuleeritud on ka muude näitajatega, millele ametlikku kinnitust veel pole. Huawei P40 Pro puhul arvatakse, et sellele tuleb äärest ääreni ekraan kahe esikaamera-auguga, võimas Kirin 990 kiip, 32-megapiksline topelt-selfiekaamera, tagaküljele aga Leica viie kaamera komplekt.

Euroopas võib P40 maksma hakata 950 eurot, P40 Pro aga 1270 eurot. Siit saab aimu, millised värvid võivad uue telefoni mudelivalikus olla.