Uued Nokiad ja ülemaailmne andmesideteenus tulevad

Nokia telefone valmistav HMD tuli täna lagedale koguni nelja uue telefoniga ja oma uue globaalse andmesideteenusega HMD Connect.

Nokia 8.3 on esimene Nokia nutitelefon, millel on 5G võimekus. Uue lipulaeva kõrval näevad ilmavalgust veel keskmise hinnaklassi nutitelefon Nokia 5.3 ja üliodav, aga turvaline nutitelefon Nokia 1.3. Nuputelefonide kategoorias esindab Nokia telefone värske klassikalist disaini järgiv Nokia 5310.

Lisaks telefonidele tutvustas HMD ka oma uut globaalselt roaming-teenust HMD Connect ja kahte erilist Kevlari tüüpi kaitsvat telefoniümbrist. Ümbrised on mõeldud mullu välja tulnud nutitelefonidele 6.2 ja 7.2. Need on disainitud novembris esilinastuva uue James Bondi filmi jaoks – nimelt sõlmis Bondi frantsiis sponsorluslepingu HMDga. Nii näeb uues Bondi filmis 00-agente just Nokia telefonidega.

HMD tootejuht Juho Sarvikas tõi uute telefonide puhul välja koostöö Google’iga, mida konkurendid ei suuda ületada. “Nokia telefonid on alati olnud ühed esimesed, mis saavad Androidi-uuendusi. 8.3 tuleb välja ka integreeritud Camera Go tarkvaraga, 5.3 särab eelkõige tugevate kaamerasensoritega oma hinnaklassis ja 5310 aitab ühendada nostalgia uue ajastuga,” ütles Sarvikas.

Nokia 8.3 5G kohta on teada, et sel on lisaks heale ühenduvusele ka võimas PureView kaamera Zeissi tööriistadega. Lisaks teeb selle telefoniga debüüdi ka Zeiss Cinema nimeline pildi- ja videotöötlustarkvara. Telefoni disain meenutab artiklist polaarööd. See mudel tuleb välja 2020. aasta suvel ja maksab sõltuvalt RAM-mälust 599-649 eurot.

Nokia 5.3 on keskklassi odavamate nutitelefonide kategoorias, kaamera öörežiimi on samuti vahepeal arendatud, väidab HMD ja aku kestab kaks päeva. Koroonaviiruse ajastul räägib telefoni kasuks ka 16,3-sentimeetrine ekraan, mille pealt on mugav vaadata omaette Netflixi seriaale. Telefonil on Android 10 ja erinupp Google Assistanti jaoks, lisaks ka põhjamaine disain. Telefon jõuab turgudele aprillis ja peaks maksma natuke alla 200 euro.

Nokia 1.3 tuleb Android 10ga (erinevalt kallimatest telefonidest on 1.3-l Android Go-versioon) ja eeldatavalt ka üliodava hinnasildiga, mis ei tohiks ületada 100 euro piiri. Telefoni kaamera peaks suutma teha häid pilte ka hämaras valguses. Trumpkaardiks võib pidada HD+ servast-servani ulatuvat ekraani.

Nokia 5310 on kummardus omaaegsele hitt-telefonile Nokia 5310 Xpress Music. Uus 5310 rõhub samuti muusikale MP3 mängijaga ja võimsate telefonisiseste kõlaritega.

HMD Connect roaming-teenus töötab nii – kõigepealt laed alla rakenduse HMDConnect.com veebilehelt ja registreerid end kasutajaks. Seejärel saad spetsiaalse SIM-kaardi, mis saadetakse koju ja millega saab välismaal turvaliselt netis viibida – sealjuures pidavat Connect hoiatama telefoni omanikku kiiresti, kui märkab kahtlast andmesidejaama vahetust. Teenus töötab 120 riigis üle maailma. Teenuse partneriks on Greenwave Systems ja mõned kohalikud operaatorid välismaal. Teenuse starter-paketi maksumus on 20 eurot, millega tuleb kaasa 1 gigabait andmesidemahtu. 14-päevane internetipakett maksab 10 eurot, koos paari lisavõimalusega 15 eurot.