Kuidas hoida oma nutitelefon (bioloogilistest) viirustest vabana?

Kui tavaliselt räägib Kaspersky nutitelefonide kaitsest digitaalsete viiruste vastu, siis seekord soovitab turvatarkvara tootja, kuidas bioloogilistest viirustest vabaneda.

Regulaarne kätepesu aitab küll viiruseohtu vähendada, kuid sellest pole palju kasu, kui pidevalt oma nutitelefoni näpid - nii enne kui pärast pesemist. Viirus ootab telefoni pinnal, et jälle käe külge paneksid ja siis võib seesama käsi telefoniekraanil näo vastu puutuda ning viiruse reisieesmärk ongi täidetud.

Isegi enne COVID-19 pandeemiat elas hirmutavalt palju baktereid meie isiklikes mobiilsetes seadmetes. "Kuna koroonaviirus suudab toatemperatuuril ellu jääda ja püsib nakkusohtlik metallil, klaasil, keraamilisel ja plastmaterjalil mitu päeva, on hädavajalik järgida tõhusaid desinfitseerimiseeskirju ka nutiseadmetega,” ütles Kaspersky turbeekspert Maher Yamout.

Viirus võib telefoni või tahvelarvutisse sattuda kahel viisil: kas pisikeste tilkadena, kui nakatunud inimene köhib läheduses, või teie enda kätest pärast uksekäepidemete, sularahaautomaadi nuppude jms puudutamist.

Õnneks on õhu kaudu nakatumise tõenäosus siiski väike, kui just ei anta oma mobiilsideseadet kellelegi, kes on nakatunud ja köhib otse selle peale, pihustades baktereid. Käest kätte andmine sõltub kokkupuute kestusest ja nakatumisoht on erinevate mikroorganismide puhul erinev. Kuna COVID-19 kohta pole veel usaldusväärseid andmeid, on alati parem olla eriti ettevaatlik.

"Kui peate minema poodi esmatarbekaupade järele, tuleb telefon koju naasmisel ilmtingimata desinfitseerida. On mitmeid üldlevinud majapidamistarbeid, mis teevad koroonaviiruse tõhusalt kahjutuks — etanool (C2H5OH), isopropüülalkohol (C3H7OH), vesinikperoksiid (H2O2) ja naatriumhüpokloriid (NaClO)," ütles Kaspersky turbeekspert Maher Yamout.

Isopropüülalkoholi peetakse kõige kahjutumaks aineks oleofoobse kattekihi jaoks, mis võimaldab sõrmedel libiseda üle ekraani ilma seda sõrmejälgedega katmata. Seega võimaluse korral on mõistlik seda kasutada (pihustina või niiske salvrätikuna).

Etanooli ja vesinikperoksiidi tuleks võtta kui tagavaravarianti juhuks, kui midagi muud pole käepärast. Sagedase kasutamise korral võivad need tooted oleofoobse kattekihi kergesti rikkuda. Üksainus kord võib olla piisav sõltuvalt kattekihi tõhususest.

Mis puudutab kontsentratsiooni, siis on optimaalne kasutada umbes 70–80% alkoholi. Puhas piiritus aurustub parimate tulemuste saamiseks liiga kiiresti. Desinfitseerimislahust tuleb seadme pinnal hoida umbes minuti jooksul. Madalam kontsentratsioon on viiruste tapmiseks vähemtõhus.

Desinfitseerimiseks ei piisa viinast. Isegi klaasipuhastusvahend pole nii tõhus kui isopropüülalkohol, viina alkoholisisaldus on tunduvalt madalam. Samuti on ülioluline mitte valada desinfitseerimisvahendit nutitelefoni pistikutesse, kõlaritesse ja muudesse avadesse, isegi kui tegemist on veekindla seadmega. Soovitatav on kasutada vatitupsu, leotada seda vedelikus ja kanda sellega vedelik seadme kõikidele külgedele.

Samu desinfitseerimistavasid võiks kasutada kõigi muude avalikes kohtades kasutatavate seadmetejuures. Nende hulka kuuluvad tahvelarvutid, sülearvutid, nutikellad, käevõrud, kõrvaklapid ja nii edasi. Tootjal võib ka kodulehel olla soovitusi, millised ained sobivad seadme puhastamiseks kõige paremini ja kuidas neid kasutada.

