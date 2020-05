Mobiilimüük langes maailmas pea kõigil, kuid on ka üks suur võitja, eriti Euroopas

2020 pole olnud mobiilitootjatele hea aasta, kuigi algas paljutõotavalt. Kõigepealt kukkus põhja Hiina turg, kui hiinlased koduisolatsioonis istusid, siis avastas muu maailm, et sealsed tehased osaliselt seisavad ja tootmine muudkui väheneb. Lõpuks istus enamus muust maailmast koroonaviiruse leviku tõttu koduisolatsioonis ja mobiilide ostmine polnud just esimene asi, millele sellises olukorras mõelda. Edetabelis kukkusid kõik kolm suurimat, kuigi tehased olid juba saavutamas oma endist võimsust. Kuid üks tootja esiviisikus tegi täiesti korraliku kasvu kõigest hoolimata, nagu poleks kriisi olnudki.

Uuringufirma Canalys andmetel kukkus mobiiliturg selle aasta esimeses kvartalis 13 protsenti. Samsung on küll endiselt kõige müüdum bränd mobiilimaailmas, kuid nende kukkumine oli lausa -17%. Müüdi 60 miljonit telefoni. Huawei müüs 49 miljonit ja kukkumine oleks USA majandussanktsioonide tõttu olnud ehk veelgi suurem, aga Hiinas läheb tootjal juba taas üsna hästi. Apple on kolmandal kohal väiksema -8% langusega ja toodanguga 37 miljonit, kuid edasi läheb juba põnevamaks. Koroonaviiruse kriis Xiaomit - veel üht suurt Hiina tootjat peaaegu ei puudutanudki, nende müük kasvas 9% ja müüdi 30 miljonit telefoni. Sellega aga veel kolmandal kohal olevat Apple´it kinni ei püüa.

Viies tootja, taas Hiinast - Vivo lõpetas väikese 3% kasvuga ja hoiab viiendat kohta 24 miljoniga.

Kui Lääne-Euroopas Huawei USA sanktsioonide tõttu on kukkunud lausa -40%, siis Xiaomi esilekerkimine on tõeline raketisööst: +79%. Sellega on see Hiina tootja siiski teise Hiina tootja Huawei järel neljandal kohal, viiendal kohal Euroopas pole aga siinkandis mitte vähetuntud Vivo, vaid hoopis nostalgiamaiguline HMD, mis toodab Nokia telefone. Neid ikka veel eurooplaste seas armastatakse.

Mis aga on Euroopas Xiaomi peadpööritava edu taga?

Võiks pakkuda kaht faktorit, mis Xiaomi müüki mõjutanud. Esiteks - Huawei suur kukkumine USA kaubandussanktsioonide tõttu ning sellega seoses ebaselgus Google Play poe ja androidiäppide kättesaadavuse osas Huawei telefonidele, mille pärast paljud vaatavad pigem "täisverelisi" Androiditelefone. Teiseks kindlasti Xiaomi hea hind oma tehniliste näitajate juures, mis pole üldse pahad. Näiteks Xiaomi Mi Note 10 tuli ühe esimesena välja 108 MP põhikaameraga ning see mobiil on ikkagi palju soodsam, kui mõned teised tipptelefonid. Aga loomulikult müüdi ka väga heade näitajatega üliodavaid Xiaomi redmi sarja mobiile, mis kasvatasid numbreid jõudsalt vaatamata kõigele.