Nortal arendab koos partneritega turvalise reisimise lahendust COVID-19 maailmas liikumiseks

Nortal arendab ühes Saksamaa digitaalse tervisekindlustuse pakkujaga Ottonova ning Araabia Ühendemiraatide terviseandmete platvormiga inHealth süsteemi, mis võimaldab turvalise rahvusvahelise reisimise COVID-19 tingimustes.

Rahvusvaheline tarkvara ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal Saksamaa äriüksuse juhi Taavi Einaste sõnul on COVID-19 pandeemia vaid paari kuuga täielikult muutnud meie elu iga aspekti – olgu selleks töö, ajaveetmine, reisimine või muud harjumused. „Meie eesmärk koostöös partneritega on tuua turule olukorda leevendav lahendus nii reisijatele, riikidele kui ka transpordiettevõtetele, et muuta tänastes tingimustes välisreisid turvaliseks,“ lisas Einaste.

Inimeste vaba liikumine üle piiride on Einaste sõnul oluline kõikidele riikidele, aga eriti just väikestele avatud majandustele nagu Eesti. „Suhtleme hetkel aktiivselt erinevate riikide valitsusasutustega ning rahvusvaheliste transpordiettevõtetega lahenduse juurutamiseks,“ lisas Einaste.

Süsteem – esialgse nimega Corona Travel App – kõrvutab reisija terviseandmed, mis pärinevad tunnustatud tervishoiuasutusest, reisi sihtriigi tingimustega COVID-19 testile. Kui kasutaja vastab lõppsihtkoha kehtestatud tingimustele, saadetakse talle sertifikaat, mida aktsepteerivad riiki sisenemisel nii transpordiettevõtted kui ka migratsiooniametid.

Ametlikult kinnitatud testitulemused salvestatakse krüpteeritult ning lennufirmad ja migratsiooniametid näevad andmeid vaid digitaalse loaga, mille loob ja mida kontrollib kasutaja.

Lahendus täiendab Einaste sõnul erinevates riikides juba olemasolevaid rakendusi, mis aitavad jälgida ja piirata COVID-19 levikut siseriiklikult. Kui monitooringulahendused keskenduvad sageli just asukoha jälgimisele, siis Corona Travel App lahenduse fookuses on usaldusväärsete terviseandmete turvaliselt kättesaadavaks tegemine ja vahendamine.

Sealjuures on vaid lõpp-kasutajal voli otsustada, kui kaua ja mis andmed on kolmandatele osapooltele on kättesaadavad. Teatud aja möödudes, olenevalt sihtriigi nõuetest, andmed kustutatakse täielikult.

ottonova tegevjuht dr Roman Rittwegeri sõnul saab lahendusest turvalise rahvusvahelise reisimise nurgakivi. „Kasutades lihtsaid ja turvalisi tehnoloogilisi taristuid ning standardiseeritud API-sid, saame viia reisijad ühendusse lennufirmade, migratsiooni- ja tervisekontrolli asutustega kogu maailmas,” sõnas dr Rittweger.

Praegustes oludes on terviseandmete piiriülene vahetus InHealthi tegevjuht Ramzi Rahali sõnul ülimalt tähtis, et võimaldada sujuv reisimine. „InHealth-i eesmärk on teha terviseinfo vahetamine võimalikuks õigel ajal ja õiges kohas, hoides meie teenuste keskmes inimese heaolu. Oleme väga huvitatud koostööst rahvusvaheliste partneritega, et võidelda COVID-19-ga ning aidata kaasa reisi ja transpordi sektori taastumisele, võimaldades relevantsete terviseandmete vahendamine tervishoiu sektoriga,” kommenteeris Rahal.

Kuidas lahendus töötab?

Mõne lihtsa sammuga saab reisija omandada sertifikaadi, mis lubab tal hõlpsasti siseneda lõppsihtkoha riiki.

Kasutaja laeb rakenduse alla ja registreerib oma konto reisidokumendi või digitaalse isikutunnistuse abil (Eestis näiteks Smart-ID või Mobiil-ID) Kasutaja kontrollib sihtriiki sisenemise reegleid Seejärel võib kasutaja teha COVID-19 testi tunnustatud tervishoiuasutuses või kui test on värskelt tehtud, sisestada tulemused või pärida hiljuti tehtud testi tulemusi näiteks digiloost. Testitulemused muutuvad rakenduses kättesaadavaks ja need kõrvutatakse selle riigi nõuetega, kuhu inimene parasjagu reisimas on Seejärel saab reisija edastada vajaliku info lennufirmale või migratsiooniametile Info võimaldab reisijal minna lennukisse ja läbida sujuvalt piiripunkte, kuna nii lennufirmadel kui ka migratsiooniametnikel on juurdepääs reisija COVID-19 teabele.

Sama protsess kehtib nii laevades, rongides kui ka teistes transpordivahendites.

Rakendus ja selle laiem haldussüsteem on kooskõlas kõigi vajalike standardite ja andmekaitse-eeskirjadega. Iga kasutaja peab nõustuma ka andmetöötlus- ja kasutustingimustega.