Telefonid, mis õigustavad oma odavust eriti heade tehniliste näitajatega

(Sisuturundus)

Pealkirjas on vastuolu? Jah, odavalt saab tõesti mõnikord ka väga hea asja. Need kolm nutitelefoni on hea hinnaga - isegi kohati poole odavamad, kui mõned meilgi hästi tuntud lipulaevtelefonid, kuid kaamerate, protsessorite, aku ja ekraani poolest ei jää neile alla.

Tegemist on Eestis vähetuntud brändidega, aga maailmas on need juba üsna suured tegijad.

OPPO Realme X2 Pro



OPPO on maailmas kiiresti müüki kasvatav Hiina bränd, mis on tuntud väga odavate, kuid kvaliteetsete telefonide poolest. OPPO Realme X2 Pro maksab vaid 419 eurot, aga on tipptelefonile vastavate parameetritega. Ekraan on 6,5-tolline, kokku on seadmel viis kaamerat: taga 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP ja ees 16 MP. Protsessor Snapdragon 855 Plus ja 4000 mAh aku on ka see, mida tasuks osta nii mängimiseks kui veebisurfiks ja sotsiaalmeediaks. Pole küll tippude tipp, aga asiste näitajatega igal juhul.

Graafika ja protsessori jahutamine käib muuseas aurukambris, mis teeb OPPOst ka hea mänguritelefoni.

POCO F2 Pro 5G



POCO F2Pro 5G on selle kevade sensatsioon. 12. mail esitletud 5G telefon on võimas ja vägeva kaamerakomplektiga, toetab uusimat 5G võrku, töötab igal pool maailmas ja peab vastu mitu päeva.

Vedelikjahutusega protsessor Qualcomm Snapdragon 865 on väga kiire, LPDDR5 + UFS 3.1 mälud samuti, 4700 mAh aku kestab paar päeva (ooteaeg kuni 17 päeva).

Taga on neli kaamerat: 64 MP Sony IMX686 sensoriga lainurk, 13 MP ülilainurk (123° f/2.4), 5 MP makro (3-10 cm), 2 MP sügavussensor. Esikaamera (20 MP) sõidab välja ülemisest servast ja jätab ekraani vabaks - pole ei auke ega kulme selfkaamera jaoks.

Xiaomi Mi 10 5G



Xiaomi Mi 10 5G on juba teada tipptelefon. Seegi on varustatud 5G-ga ning rekordilise 108 MP sensoriga tagakaameraga. 8K video on samuti võimalik ära salvestada.

Protsessoriks on kiireim Qualcomm Snapdragon 865, 6,67-tolline ekraan 90 Hz sagedusega, WiFi 6 tugi, 30 W ülikiire juhtmega ja juhtmevaba laadimine, 4780 mAh aku.

Taga on neli kaamerat: 108 MP lainurk, 13 MP ülilainurk, 2 MP makro ja 2 MP sügavussensor. Ees üks selfie-kaamera ekraaniaugus: 20 MP.