USA kaubandussanktsioonid mõjutavad Huaweid otsima teisi kiibitootjaid

Täna toimunud Huawei Analyst Summitil, mis toimus enamuse ajakirjanike jaoks online´is (kohal olid kohalikud Hiina ajakirjanikud ja analüütikud), tuli Huawei esindajatel vastata ka küsimustele USA sanktsioonide kohta, mille karmistudes lõpetab ilmselt senine kiibitootja TSMC Huaweile HiSiliconi uute kiipide tarnimise.

"Me pole ikka veel välja mõelnud, miks USA valitsus jätkab endiselt Huawei ründamist, millist kasu see maailmale toob?" ütles Huawei juhatuse liige Guo Ping Huawei iga-aastasel analüütikute tippkohtumisel, "USA valitsus on otsustanud jätkuvalt ignoreerida paljude ettevõtete ja tööstusühenduste muret nende sanktsioonide pärast."

Huawei vihjas ametlikus teates sellele, et uued karmimad sanktsioonid seavad ohtu ka võrguseadmete hooldamise 170 riigis, kus kasutatakse Huawei tehnikat.

Kiibitootmisele laienev ekspordikeeld mõjutab Huaweid kindlasti tugevalt riistvara tootmisel ja kuna enamus kiibistikest tuleb Taiwanil asuva tootja TSMC tehastest, peab Hiina tehnoloogiaettevõte halvimal juhul leidma kiiresti asenduse.

TSMC toodab Huawei tipptelefonidele Hisiliconi protsessoreid, kuid samalt tootjalt on pärit ka Huawei võrguseadmete kiibid ja tehisintellekti närvivõrguprotsessorid. Seega väga suur osa Huawei riistvarast sõltub just selle kiibitootja toodangust.

Mis plaanid Huaweil edaspidiseks on, seda veel täpselt pole avalikustatud ja Huawei pole ka TSMC kohta täpsemaid kommentaare jaganud, nii nagu ka TSMC ise oma suhete kohta Huaweiga, kuid varem on Hiina tehnoloogiahiid Huawei kaalunud näiteks Samsungi protsessoritele üleminekut või Hiina enda suhteliselt väikese tootja SMIC kasutamist.