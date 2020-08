Honor 20 test: saabusid kauaoodatud uuendused, kuid mitte kõik

11 kuud (ja mõni nädal) hiljem testime me Honor 20 edasi Google´i teenustega, kuigi vahepeal oli ärev ja siis rahustav uudis Google´i teenuste ajutise litsentsi tähtaja lõppemise kohta vanematel telefonidel. Aastases testis osalev Honor 20 oli üks viimaseid telefoni Honoril ja Huaweil, mis veel sai Google´i teenuseid kasutada, hiljem enam USA kaubandusembargi seda hiljem toodetud seadmetel ei lubanud. Ja nüüd ongi käes see tõehetk, kui kõik saab ka päris-elus kinnituse: uuendused saabuvad.

Kõigepealt viskab uuendusteate Google´i enda äpp Google Photos, andes teada, et uus versioon on installitud. Natuke muutusid ka mõned menüüd ja kohad, kust jagatud pilte leida jms. Aga põhisõnum Honori kasutajatele on see, et vaatamata kõigele Google´i teenused uuenevad.

Uuendamisele läksid veel ka Huawei enda mobiilsed teenused (HMS) ja Huawei Cloud, kuhu Huawei telefonidest saab oma andmeid sünkroonida ja fotosid üles laadida.

Kuid... nagu eelmine kord kirjutasime, on juba välja tulnud ka Honori Androidi kasutajaliidese Magic UI 3.1 versioon, aga seda endiselt veel Honor 20-le Eestis ei saabu. Üle maailma on uuendus hakanud levima, alustades Indiast, kuid seni siia pole jõudnud.

Vaatame siis, mis praegu on uuenenud ja mis mitte.

HMS Core´i uuendus verisoonile 5.0 on esimene suurem uuendus üle poole aasta ja pakub mõnesid uusi API-sid ehk liideseid rakendusetele: AR Engine (liitreaalsuse mootor), Computer Graphics Kit (graafikatööriistade täiendatud komplekt) ja Accelerate Kit (seadme kiirendamiseks vajalikud vahendid).

AR Engine on sarnane Google´i teenusele ARCore, Computer Graphics Kit aga pakub võimalusi renderdada mängu- ja virtuaalkeskkondi päris maailma füüsikast lähtudes, Accelerate Kit aitab äppidel paremini ära kasutada mitmetuumalist arhitektuuri.

Huawei Cloudi kohta mingit uut infot ei leiagi peale selle, et uues versioonis on uuendatud välimus (disain).

Peaaegu aasta kasutamist pole telefoni kaubanduslikku välimust rikkunud, servast on hakanud aga vaid lahti rebenema tehases paigaldatud ekraani kaitsekile. Ilmselt siis kestabki see umbes aasta ja siis tuleb hakata vaatama, kust leida Honor 20 uut ekraanikile või kaitseklaasi. Sobib ka Huawei Nova 5T klaas, sest need kaks telefoni on ühesugused.