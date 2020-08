Samsungi tipptelefonid Galaxy Note20 jõudsid Eestis müügile

Tänasest on Eestis müügil Samsungi sellesuvised tipptelefonid Galaxy Note20. Seeriast jõudis poelettidele kaks mudelit – Galaxy Note20 ja Galaxy Note20 Ultra.

„Valdav osa seadmetest (81%), mis eelmüügi perioodil Baltikumis müüdi, olid just Galaxy Note20 Ultra mudelid, mis näitab selgelt, et inimesed eelistavad Note seeriat valides kõige võimsamat ja suuremat telefoni, mis on ka see, mille poolest meie puutepliiatsiga telefonid tuntud on. Vaadates värvieelistusi, siis valis 56% soetajatest tänavusele Note20 telefonile omase pronksikarva värvilahenduse,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Korralik müügiedu saatis ka Galaxy Note20 telefoniga samal ajal turule tulnud Galaxy Tab S7 | S7+ tahvelarvutit, mida osteti eeltellimisperioodil 67% rohkem kui eelmise põlvkonna Tab S6 mudelit. Kogu Baltikumis oli kasv lausa 186%.



Samsung Galaxy Note20 Ultra.

„Tahvelarvutite suure müügi puhul hakkab selgelt silma, et praeguse viiruseohu valguses otsivad inimesed endale häid ja kaugtöö jaoks sobivaid seadmeid, mida tahvelarvuti kahtlemata on. Oluline hüpe tahvelarvutite müügis toimus ka kevadel,“ sõnas Aasma. Lisaks leiab juba praegu poelettidelt Galaxy Buds Live kõrvaklappe ja Galaxy Watch3 nutikellasid, mille eelmüügi tulemused ületasid Samsungi ootusi kolmandiku võrra.

Uued telefonid on suuruselt üsna sarnased. Galaxy Note20 Ultral on 6,9-tolline WQHD+ resolutsiooniga 120Hz värskendussagedusega Dynamic AMOLED ekraan. Pisut väiksemal Galaxy Note20 mudelil on 6,7-tolline FHD+ 60Hz värskendussagedusega ekraan. „Ekraanid on sarnase suurusega, et ka väiksema Note20 mudeli kasuks otsustajad saaksid siiski nautida Note telefonidele omast suurt ekraani, mis on hea näiteks videote vaatamiseks,“ rääkis Aasma.

Tagaküljel on mõlemal seadmel kolm kaamerat ning Galaxy Note20 Ultra mudelil on lisaks spetsiaalne lasersensor, mis aitab lähedalt pildistades objekti paremini fookuses hoida. Kaameratest on Ultra tagaküljel 108 MP põhikaamera, 12 MP ja 5x suumi pakkuv telefoto kaamera ja 12 MP ülilainurkkaamera. Galaxy Note20 mudelil on 12 MP põhikaamera, 64 MP 3x hübriidsuumi pakkuv telefoto kaamera ja 12 MP ülilainurkkaamera. Esiküljel on mõlemal telefonil üks 12 MP kaamera.

Täiendatud on ka Samsungi Notes rakendust, millega on nüüd palju parem tööasju ajada. Näiteks kui kolleeg saadab PDF või PowerPoint dokumendi, saab Galaxy Note20 telefoniga neisse mugavalt märkmeid teha ja pliiatsiga joonistades muutusi märkida.

Mugavaks failijagamiseks on Galaxy Note20 Ultra telefonis Galaxy seadmete jaoks esmakordselt UWB ehk ultra-wideband tehnoloogia, millega saab Point to Share funktsiooni kasutades kiirelt faile teisele lähedalasuvale UWB-ga varustatud telefonile saata.

Salvestusruumi on mõlemal telefonil 256 GB ja Galaxy Note20 Ultra saab lisada ka microSD mälukaardi. Note20 Ultra varustatud 4500 mAh ja Note20 4300 mAh akuga. Mõlemad seadmed toetavad Samsungi 25 W kiirlaadimist, 15 W juhtmevaba kiirlaadimist ning kui kasutajal on Samsungi PowerShare funktsiooniga telefon, saab Note20 mudeleid laadida ka teise Samsungi telefoniga.

Galaxy Note20 Ultra on müügil värvides "Müstiline Must" ja "Müstiline Pronks", Galaxy Note20 värvides "Müstiline Must", "Müstiline Pronks" ja "Müstiline Roheline".

Lisaks uuele Note20 ja Note20 Ultra nutitelefonidele jõudis täna Eestis müügile ka Samsungi uus tahvelarvuti Galaxy Tab S7 | S7+. Tulemas on uued kõrvaklapid ja nutikell.