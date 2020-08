Honor 20 aastane test on läbi. Mis sai edasi?

Meie aastane test Honor 20 telefoniga, mis oli üks viimaseid enne USA kaubanduspiiranguid, mis keelasid Honoril ja Huaweil Google´i teenustega, sai nüüd läbi. Aasta on täis. Google´i teenused toimivad, kuid viimast tarkvarauuendust veel pole tulnud. Vaatame, millises seisus telefon on peale aastast kasutamist.

Jõudlustestid tegime me alguses, 2019. aasta augusti lõpus ja tulemused olid Android 9ga sellised:

Geekbench 4: 9715 punkti

Geekbench 5: 2374 punkti

Linpack: 2776,26 MFLOPS

Aasta hiljem on aga tulemused sellised:

Geekbench 4: 9845 punkti

Geekbench 5: 2428 punkti

Linpack: 2775,9 MFLOPS

Seoses Android 10 peale üleminekuga on toimunud väike kiiruse kasv Geekbenchi komplekstestides, aga nagu arvata võis, jäi toores arvutisvõimsus (MFLOPS ehk ujukomatehteid sekundis) enam-vähem samaks.

Aku pole samuti aasta jooksul kehvemaks läinud. telefon töötab endiselt päev-kaks, pigem kaks päeva.

8. augustil kirjutasime, et üle maailma saabus Honor 20-le uuendus Magic UI 3.1 versioonile, kuid testitelefonile veel mitte. Nüüd, augusti viimatsel päevadel, pole ka veel seda viimast uuendust saabunud.

Aasta jooksul sai Honor 20 endale veel klooni ka. Nimelt ei saanud Huawei Google´i teenuseid uutesse mudelitesse enam panna ja siis tehtud Honor 20-st kloonitud mudel Huawei Nova 5T. Sisu jäi samaks, muutus väheke vaid välimus. Tulid uued korpuse värvused ja teine logo. Tehnilistes parameetrites mingeid muutusi ei toimunud. Huvitava anomaaliana aga on siiamaani uuem Nova 5T odavam, kui samade yehniliste näitajatega vanem versioon Honor 20. Hinnavaatluse andmetel saab Nova 5T kätte alates 288 eurost, Honor 20 aga 296 euro eest. Võimalik, et esialgu kallim Honor 20 on jäänud oma hinnaga endiselt müüki, Huawei aga lasi hinna alla, et uutmoodi noortetelefoni brändiga rohkem müüa. Nova 5T on ikkagi noorematele kasutajatele suunatud ja selle järgi tehti juurde ka erinevat värvi korpuseid.

Kokkuvõttes on Honor 20 praegu alla 300-euroste telefonide seas endiselt üsna hea tegija. Kaamera, mis on küll 48 MP, on lisakaamerate toel korralik, jõudlus samuti, mida paremat ikka nii soodsa hinnaga bränditelefonist tahta. ja mis kõige olulisem - kõik Google´i teenused toimivad endiselt. Kui otsid head koolitelefoni septembri alguseks, siis Honor 20 / Huavei Nova 5T oleks arvestatav variant oma hinna-kvaliteedi suhtelt. Nüüd küll pigem juba Nova 5T, sest sama telefoni saab natuke vähema raha eest.