Oracle päästab Tiktoki Ameerika Ühendriikides bännimisest

Oled Tiktokki kasutanud? See Hiina päritolu sotsiaalvõrgustik, mida omab Hiina ettevõte Bytedance, pakub kasutajatele võimalust lühikesi videoklippe edastada, kuid USAs on president Donald Trumpi eestvedamisel lõppemas teisipäeval tähtaeg, kui Bytedance peab oma sotsiaalvõrgustiku USA haru kas mõnele USA firmale maha ,müüma või seal uksed kinni panema. Seni on olnud ostust huvitatud tarkvaragigant Microsoft, kuid nüüd tundub, et Bytedance on kaubale saanud pigem tehnoloogiagigandi Oracle´iga.

Oracle on seni sotsiaalvõrgustikest ja noortest üsna kaugel olnud. tegemist on tehnoloogiafirmaga, kes 2010. aastal omandas Sun microsystemsi - tööjaamade ja Java tehnoloogia omaja. ByteDance valis Oracle'i oma "usaldusväärseks tehnoloogiapartneriks", et vältida TikToki sulgemist USA-s.

TikToki USA haru omamisest on olnud rohkem või vähem huvitatud viimasel ajal nii Microsoft, Walmart kui isegi Google oma Alphabeti kaudu.

Kui sel teisipäeval tehingut mõne USA firmaga ei sünni, peab TikTok USAs oma poe kinni panema alates 12. novembrist. Põhjuseks see, et ByteDance ohustab USA julgeolekut kasutajate andmete järgi nuhkimisega.

Bytedance pole kinnitanud, et Oracle saab nende partneriks, kuid Oracle ise on sellest juba lühidalt teada andnud.