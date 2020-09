James Bondi Nokia telefon tuleb Eestis müügile

Nokia nutitelefone tootev HMD toob Baltimaades müügile mitu uut telefoni, millest ilmselt kuulsaim on Nokia 8.3 5G, mida näeb ka uues James Bondi filmis “No Time To Die” üsna mitu korda.

Peale Bondi-telefoni tulevad müüki ka soodsad Nokia 3.4 ja 2.4, juhtmeta kõrvaklapid ning ettevõtetele suunatud andmerändlusteenus HMD Connect Pro

HMD Global korporatsiooni tegevjuht Florian Seiche ütles, et on eriti uhke Nokia 8.3 5G üle, mis peaks olema tehnoloogiliselt väga hea veel mitmeid aastaid, mitte vaid mõned aastad. Põhjus selgub lähemalt juba filmis "No Time To Die".

Seiche kiidetud Nokia 8.3 5G kolm põhilist müügiartiklit on "turvalisus, kiirus ja innovatsioon". Keskmiselt 600-700 eurot maksev nutitelefon pakub PureView kaameraid (64 MP põhikaamera, 12 MP ülilainurk, 2 MP sügavussensor ja 2 MP makro), millel Carl Zeissi optika. Bondi-filmi telefoni külge on seekord poogitud ka Zeissi kino-efektide rakendus ja OZO ruumiline audiosüsteem. Nokia 8.3 5G toetab mitmeid 5G sagedusi ja võrgutüüpe, seega ei pea muretsema, kui Tallinna 5G-võrk pole tulevikus lõpuks päris seesama, mis näiteks Helsingis. Nokia 8.3 5G tuleb kaasa ka Google One’i teenustega, mis annab 100 gigabaiti mahtu Google’i pilverakendustes. Mahtu saavad kasutada ka pereliikmed ja sõbrad. Telefon tuleb nii 64 GB kui 128 GB välkmäluga.

Nokia 3.4 on odavam mudel ning pakub põhjamaist disaini – ostja saab valida kolme kesta vahel, mis kujutavad Skandinaavia loodust. Android 10ga varustatud Nokia 3.4 sisemusest leiab Qualcomm Snapdragon 460 protsessori. Taga on kolme läätsega kaamera, millel on ka ülilainurkobjektiiv. Nokia 3.4 tuleb turule puhta Androidiga ja selle hind jääb 150-180 euro vahemikku.

Uus telefon Nokia 2 tootesarjast on parandatud kaameravõimekusega. Sellel on nüüd tehisintellekti tugi. 110-130 eurosesse hinnaklassi jääv telefon suudab nüüd teha paremaid pilte ka pimedamates oludes Night-režiimis. Tagaküljel on 8 MP kaamera. Sõrmejäljesensor on kiirem, ekraan on suurem ja aku vastupidavus parem. Nagu ka teised Nokia telefonid, tuleb Nokia 2.4 puhta Androidiga ehk telefonikasutaja saab kolm aastat igakuiseid turvauuendusi ja kaks aastat operatsioonisüsteemi uuendusi (kuni Android 12ni).

Nokia tuli välja ka kõrvaklappidega Earbuds Lite ja Nokia juhtmeta kõlar-mikrofoniga, millele on saada kaitsvad ümbrised. Tooted on pakitud taaskasutatud paberisse.

60 eurot maksvad Nokia Power Earbuds Lite kõrvaklapid lubavad muusikat kuulata ühe laadimisega kuni 35 tundi ja on veekindlad (IPX7 sertifikaat).

35 eurot maksev juhtmeta kõlar peab vastu kuni 4 tundi ilma laadimiseta ning on teiste seadmetega ühildatav Bluetooth 5.0 kaudu.

Nokia Power kõrvaklapid saavad juurde kaks uut värvi – polaaröö (inspireerituna Nokia 8.3st) ja piparmünt.