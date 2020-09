OnePlus esitleb 14. oktoobril oma uut lipulaeva - OnePlus 8T

Oktoobris, mil tulevad välja ka Apple iPhone 12 ja Google Pixel 5, esitleb Oneplus oma uut tipptelefoni 8T. Hiina päritolu tehnoloogiaettevõte esitles oma esimest 5G nutitelefonide seeriat OnePlus 8 selle aasta alguses, OnePlus 8T pakub aga lisaks mitmeid uusi ja täiustatud tehnoloogiaid. Midagi on uuest telefonist juba ka kuulujuttudena lekkinud.

"OnePlus otsib pidevalt uusi võimalusi, kuidas viimaseid tehnoloogilisi saavutusi meie nutiteadlike kasutajateni viia. Meie jaoks on tähtis, et arendused vastaksid ka meie kõrgetele kvaliteedistandarditele,” ütles OnePlusi asutaja ja juht Pete Lau. "Tänu mõnedele päris uutele omadustele, mida meil on heameel OnePlus 8T mudeliga esitleda esmakordselt, tõstame nutitelefoni tervikliku kasutajakogemuse lati kõrgemale. Olen kindel, et OnePlus 8T ületab jälle ootusi ja pakub muljetavaldavat kasutajakogemust."

Concept Creator on jälle loonud video, milline uus telefon võiks lekkinud info põhjal välja näha, kuid see ei pruugi muidugi olla päris see, mida OnePlus 14. oktoobril esitleb:



Video on kokku pandud teadaolevate detailide põhjal. Siin on veel üks kokkuvõte Oneplus 8T kohta leitud infost.

Sahistatakse, et esiküljel on nurgas ekraaniaugus 16 MP selfie kaamera, tagaküljelt leiab kaamerapaneeli, milles neli kaamerat (põhikaamera võib olla 48 MP lainurk) ja 4500 mAh aku. Ekraani värskendussagedus on 120 Hz. Lisaks põhimudelile võib välja tulla ka natuke "kangemate" näitajatega Pro mudel. Kiibiks on Snapdragon 865. Hinnaks võib tulla 800 eurot.