Eesti idufirma BotGuard võitleb pahatahtlike bottidega ja sai selleks rahasüsti

Eesti idufirma BotGuard loodud pilveteenus laieneb küberturvalisuse valdkonnas üle maailma, muutes pahatahtlike tarkvaraliste robotite ehk bot´ide vastu võitlemise taskukohase hinnaga kättesaadavaks kõigile veebiomanikele. Hiljuti kaasas Eestis, Saksamaal, Iisraelis, Gruusias, Brasiilisas ja mujal tegutsev 20 töötajaga ettevõte oma tegevuse arendamiseks 500 000 eurose investeeringu.

Kuni tänaseni on põhiline masin- ja inimkasutaja eristamise meetod veebilehtedel olnud kas IP-aadressil põhinev tulemüür, CAPTCHA tehnoloogia, kus kasutajal tuleb dešifreerida piltmõistatus või virtuaalse privaatvõrgu ehk VPN-i abil blokeerimine. BotGuardi lahendusega pole see enam vajalik - bot´i tuvastamine toimub vaikimisi taustal ning ausal kasutajal pole üleliigseid tegevusi vaja teha.

BotGuardi pilveteenus on pistikprogrammi ehk plugin´i abil integreeritav igale veebilehele, kus see jälgib liiklust ning edastab kahtlased päringud BotGuardi serverile. Seal analüüsivad tehisintellektil põhinevad spetsiaalsed algoritmid saadud informatsiooni paljude erinevate parameetrite alusel, filtreerides välja pahatahtlikud bot´id ning lubades tavalistel kasutajatel veebilehele siseneda.

BotGuardi asutaja Nikita Rosenbergi sõnul on tänaseni turul olnud vaid suurtele ettevõtetele mõeldud küberkaitselahendused, mille kuutasud ulatuvad tuhandetesse eurodesse: "BotGuardi pilveteenus annab ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele võimaluse mõistliku hinnaga kaitsta enda kodulehte pahade bot´ide eest, sest kuutasu olenevalt veebilehe liiklusest võib olla vaid mõni euro kuus."

Ekspertide hinnangul moodustavad täna kuni 50% veebiliiklusest robotid. Mõned neist on head – näiteks otsingumootorid, monitooringu- või maksesüsteemid, mõned aga selgelt pahatahtlikud – kopeerivad veebilehtede sisu, saadavad spämmi, püüavad röövida kasutajate kontosid ja teevad palju muud halba. Ülejäänud hulk bot´e on sellised, mida veebilehe omanik eelistab käsitleda reeglipõhiselt. BotGuard võimaldab jälgida ja hallata bot´ide genereeritud veebikülastusi.

"Infot kurjasti ära kasutada bot´ide abil saab erinevalt, need põhjustavad veebilehe omanikule kahju ja ebamugavusi, kuid oma olemuselt polegi alati ebaseaduslikud. Üks lihtsam näide on see, et tarkvararobotite abil eemaldatakse konkurendi kaup näiliselt laost või e-poe ringlusest ilma seda tegelikult välja ostmata. Kaup lisatakse ostukorvi, kuid seda ei kinnitata ning makset ei sooritata - teised kliendid aga ei saa kaupa samuti osta. Sama tehakse näiteks erinevate broneeringutega nagu lennupiletid, hotellitoad, puhkusepaketid, restoranid jne. Sarnaseks näiteks on tavaline Google otsingumootoriga manipuleerimine, kus roboti abil kopeeritakse konkurendi kodulehe info mitmetele libaveebilehtedele, mille tulemusel kaob Google´i otsimootori jaoks oluline parameeter – unikaalsus,“ selgitas Rosenberg.

Eesti juhtiva riskikapitalifirma Tera Ventures eestvedamisel läbi viidud investeerimisvoorus kaasas BotGuard hiljuti 500 000 eurot. Investeeringud tulid valdavalt küberturvalisuse valdkonnas tuntud rahvusvahelistelt äriinglitelt, tööstusharu ekspertidelt Rootsist, Iisraelist, USA-st ja mujalt – nende seas näiteks Stefan Lindeberg, Per Björklund, Håkan Saltin ja paljud teised.

Tera Ventures asutaja ja partner Stanislav Ivanov tõdeb, et BotGuard lahendab globaalselt olulist probleemi: "Internet omab järjest suuremat rolli meie igapäevaelus ja ühiskonna normaalses toimimises, mistõttu on küberturvalisuse teema tänasel päeval kahtlemata üks olulisemaid. Meile avaldas muljet BotGuardi unikaalne ning sügavuti lähenemine probleemile, meeskonna tugev taust ja kompetents ning arusaam valdkonna toimimisest. Ma ei oskaks nimetada ühtegi head põhjust, miks veebilehe omanik ei peaks täna BotGuardi kasutama."

Peale pool aastat kestnud beetaversiooni testimist käivitas BotGuard juulis süsteemi esimese tööversiooni, mida praeguseks on integreeritud tuhandetele veebilehtedele üle maailma.

BotGuard on 2019. aasta lõpus Eestis loodud idufirma, mille asutajad on paarikümneaastase küberturvatarkvara arenduse kogemusega Denis Proško ning pikaaegse IT- ning ettevõtluskogemusega Nik Rosenberg.