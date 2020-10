Lekked: selline võib olla paari päeva pärast esitletav Huawei Mate 40 ja selline järgmise aasta Samsung Galaxy S30

Huawei ja Samsungi järgmiste tippmudelite lekked näitavad, millised võiksid olla järgmise aasta tipptelefonid. Kui Huawei esitleb oma uut tippmudelit Mate 40 juba mõne pärva pärast, siis Samsung on tavaliselt esitlenud uut Galaxy seeriat uue aasta esimestel kuudel.

Huawei Mate 40 seeria - "ainult" 50 MP ja siiski Kirin protsessor

Huawei on juba aastaid USA kaubandussanktsioonide all kannatanud ning lisaks Google´i teenustest ilmajäämisele viimaste mudelitega peab varsti see Hiina tehnoloogiahiid kuidagi lahendama ka seniste Kirin-protsessorite probleemi, sest Hisilicon, kes toodab Huawei Kirin protsessoreid, kasutab selleks ARM-i litsentse. Huawei on küll rääkinud Kirini protsessorite tootmise lõpetamisest alates 15. septembrist, kuid protsessorivarud pidid olema päris suured, et vähemalt esialgu uute telefonidega probleeme ei teki.

Lekkinud Huawei Mate 40 Pro pidi tulema 5 nm tehnoloogiaga Kirin 9000 kiibistikuga (kaheksatuumaline), kus on 3x ARM Cortex-A77 tuuma 2,54 GHz, üks ARM Cortex-A77 tuum 3,13 GHz ja 4x ARM Cortex-A55 tuuma 2,04 GHz. Graafikat jooksutab Mali G78 GPU. Kiibistik valmib Taiwani tootja TSMC 5 nm tehnoloogiaga ning 5G modem on ka sisse integreeritud.

Välimus selle lekke järgi saab olema selline:

Kuid on ka teisi lekkeid, ehkki need ei pruugi olla nii usaldusväärsetest allikatest. iPodi ketta sarnase kaameramooduli asemel, mille keskel ilutseb Leica logo, nähakse teistes leketes tagakaamerate paneeli nurgelisemana:

Kuna aga juba on lekkinud ka uue Mate 40 ümbrised, siis tundub tõenäolisem ümara tagapaneeliga variant, sest ümbristes on tagaküljel suur ümmargune kaamera-auk.

Ehkki Google´i teenuseid uues telefonis ei tule, jõuab Mate 40 ka Euroopasse (eelmisel aastal Mate 30 siia meie kanti ei jõudnuki müügile). Euroopa Mate 40 Pro tuleb vaid ühes variandis: 8 GB RAM, 256 GB ROM, ilma microSD sahtlita.

Põhikaameraks on "vaid" 50 megapiksliga f/1.9 koos OIS-ga, teine tagakaamera on 20 MP f/1.8 ülilainurk, kolmas 12 MP f/3.4 telefoto. Ekraaniaugus on 13 MP f/2.4 selfie kaamera ja 3D sügavussensor (ToF). Aku on 4400 mAh mahutavusega ja 65 W SuperCharge kiirlaadija ning juhtmevaba laadimise toega. Ekraan on 6,76-tolline OLED, 2772x1344 pikslit.

Samsung Galaxy S30 lekkis eriti vara

Tavaliselt on Samsungi Galaxy lekked tulnud aastavahetuse paiku, sest mobiili väljatulek on uue aasta teisel kuul. Seekord aga paistab, et Samsung võib oma uue lipulaeva varem välja tuua, sest lekked on ka väga varajased. Samsung võib tutvustada Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ja Galaxy S21 Ultra mudeleid juba jaanuaris 2021.

Esimeste lekete põhjal on suur kaameramoodul uutmoodi disainiga, kattes telefoni üht nurka:

Galaxy nimi võib tulla S21 või S30. Ekraan on 6,7- või 6,9-tolline, Ultral kergelt kumerate äärtega, põhimodelil üleni lame. Selfie kaamera on esipaneeli keskel ülemises ääres kaamera-augus.

S21 Ultral on neli, S21-l kolm tagakaamerat. Kaameraplokk on veelgi suuremaks läinud. Võimalik, et seal peitub kaks periskoop-objektiivi. Rohkem polegi veel midagi eriti teada.