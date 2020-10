XDA teeb füüsilise klaviatuuriga telefoni, millel jookseb ka Linux

Sellest on juba palju aastaid, kui paljud XDA foorumist oma ruuditud telefonile Cyanogenmodi või mõne muu kohandatud Androidi laadisid, sest nii oli parem (eriti just näiteks mõne hea riistvaraga Windowsitelefoni omanikele). XDA tegutseb vaikselt edasi ja on otsustanud nüüd ka riistvaramaailmas jala ukse vahele saada, kogudes ühisrahastuse kaudu raha oma telefoni tootmiseks.

Põhjust selleks on, vähemalt XDA portaali tegijad ise arvavad niimoodi. Esiteks - enamus telefone on ühesugused ehk neil on vaid väheke kohendatud Android või Apple´il IOS, milles kasutaja ise suurt midagi ümber teha ei saa. Teiseks - juba ammu on ka välimuselt kõik mobiilid üsna ühesugused, ilma füüsiliste nuppudeta. Täisklaviatuuriga mudeleid peale üksikute erandite enam ei leiagi. Seega otsustatigi teha oma telefon just selline, et iga kasutaja saaks seda ise seadistada võimalikult palju alates juba operatsioonisüsteemi valimisest. Lisaks on tõsistele sõnumisaatjatele taas olemas liugklapiga täisklaviatuur.

Mudeli nimeks on Pro1 X. Karbist välja võttes saab valida, kas sellel hakkab jooksma Lineage OS või Ubuntu Touch OS või ka traditsiooniline Android. Mälu on 8 GB (RAM) + 256 GB (flash), telefonil on veel 5,99-tolline AMOLED ekraan, 12 + 5 MP kaksik-tagakaamera, kiirlaadimine, eraldi kaamerapäästik, sõrmejäljelugeja küljel ning USB-C ühendus. Selle kaudu saad oma mobiili ühendada suure monitoriga ning kasutada seadet nagu tavalist Linuxiga lauaarvutit. Iseenesest pole Linuxiga nutitelefon midagi uut, seda on tehtud ka varem, kuid juba palju aastaid pole keegi sellist enam välja pakkunud ega näinud.

Telefoni füüsiline klaviatuur tuleb kolme erineva klahvipaigutusega: QWERTY, QWERTZ või skandinaavia. See viimane sobib ilmselt meile kõige paremini:

Seadme täishind on 899 dollarit (765 eurot), kuid varajane toetaja-ettetellija saab kätte 510 euroga. See on aga tõesti väga varajane tellija, sest tootmist loodetakse alustada 2021. aasta märtsist.