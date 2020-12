Eesti ettevõte Greenergy Data Centers rajab Kesk- ja Ida-Euroopasse andmekeskuste võrgustiku

Eesti ettevõte Greenergy Data Centers kaasas investoriks Kolme Mere Algatuse raames loodud investeerimisfondi Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), omandas Baltikumi suurima andmekeskuse MCF ning plaanib rajada kestlikest printsiipidest lähtuvate andmekeskuste võrgustiku erinevates Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

"Tallinna lähistele rajatava uue andmekeskuse omandamine on esimene samm meie lähiaastate eesmärgist energiasäästlike andmekeskuste rajamiseks kolme mere algatusega liitunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikides," lausus Greenergy Data Centers OÜ asutaja ja juht Üllar Jaaksoo.

Greenergy Data Centers viis teisipäeval lõpule tehingu MCF Group Estonia OÜ omandamiseks, kes rajab Tallinna lähedale 2021. aastal avatavat ning kuni 20-megavatise maksimumvõimsusega andmekeskust.

Investeerimisfondi 3SIIF nõustaja Amber Infrastructure investeeringute valdkonna juht Joe Philipsz lisas, et Greenergy platvormi ja esimese andmekeskuse rajamine ning sellealase võrgustiku rajamine edendab digitaalset ühenduvust kogu kolme mere piirkonnas. “Meile on suureks auks olla koos selle pühendunud meeskonnaga fondi jaoks märgilise esimese digivaldkonna investeeringu tegemise juures.”

"On märgiline, et 12 riiki ühendava kolme mere algatuse raames tehakse esimene digitaristu investeering just Eestisse," ütles peaminister Jüri Ratas. "Kogu selle regiooni, mis jääb Läänemere ning Musta ja Aadria mere vahele, ühistöö potentsiaal avaldub just sellelaadsetes uutes, kliimaeesmärke järgivates ärimudelites."

Greenergy asutaja ja juhi Üllar Jaaksoo sõnul on kasvavate andmemahtude valguses kogu Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis nõudlus tänapäevaste andmekeskuste järele, mis on energiatõhusad ja vastavad kõrgeimatele turvalisuse nõuetele.

“Saue valda rajatav keskus võimaldab Greenergy'l pakkuda nii Eesti kui ka rahvusvahelistele klientidele andmete haldamist kestlikul ja energiasäästlikul moel," lausus Üllar Jaaksoo. "Uue andmekeskuse esimese etapi valmides järgmise aasta esimeses kvartalis jätkame ärimudeli laiendamiseks teistesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse."

Greenergy Data Centersi nõukogu esimehe Randolf Njisse sõnul on Läänemere ning Aadria ja Musta mere vahele jäävates riikides kasutamata potentsiaali uutele ja kestlikele ärimudelitele, mis tuginevad just digitehnoloogiale. “Seda potentsiaali võimendab asjaolu, et saame Greenergy Data Centersi ja 3SIIF-i koostöös jagada just Eesti teadmistepagasit digitehnoloogiate juurutamisel,” lisas Njisse.

MCF Estonia juhi Kert Everti sõnul on andmekeskuse arendusse koondunud väga tugev pikaajalise valdkonna kogemustega meeskond, kel on värskeim ja põhjalikuim teadmistepagas kaasaegsete energia- ning keskkonnasäästlike andmekeskuste planeerimisest, ehitusest ja käitamisest. “Mul rõõm, et saame nüüd seda kogemust ja lahendust suuremas mahus arendada Greenergy ettevõttena. Andmekeskused ja lairiba lahendused on digiühiskonna ajuks ja närvivõrgustikuks,“ lisas ta.

1. detsembril jõustunud tehingu käigus omandas investeerimisfond 3SIIF enamusosaluse Greenergy Data Centers OÜ-s, kes omakorda sai sajaprotsendiliselt andmekeskust rajava MCF Estonia OÜ omanikuks. Vastavalt osapoolte kokkuleppele on tehingu detailsed asjaolud konfidentsiaalsed.

Greenergy Data Centers OÜ on kestlikele printsiipidele tuginevaid andmekeskusi kavandav ettevõte, mille asutaja on kauaaegne tehnoloogiavaldkonna ettevõtja ja tippjuht Üllar Jaaksoo.

Kolme mere algatuse raames asutatud Three Seas Initiative Investment Fund S.a. SICAV-RAIF (3SIIF) on Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse infrastruktuuriinvesteeringuid kavandav fond, kelle fookuses on energeetika-, transpordi- ja digitaristu sektorid.

Uus investeering rõhutab selgelt Kolme mere algatuse praktilist külge ning tugevdab digisuunda. Oktoobris toimunud Kolme mere virtuaalsel tippkohtumisel tutvustas Eesti “Smart Connectivity” visiooni, mille eesmärgiks on luua viljakas pinnas uuenduslikele teenustele ning toetada innovatsioonile toetuvat majanduskasvu. Nüüd näeme, kuidas tehakse esimene samm selle visiooni elluviimiseks.

Kolme Mere algatus toob kokku 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

Kolme Mere algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Koostöö eesmärkideks on majanduskasv, elanike heaolu ja Euroopa konkurentsivõime kasvatamine, samuti energiajulgeolek ja avatud konkurentsile tuginev energiaturg ning läbi nutikate investeeringute kliimaeesmärkide saavutamine.