Võimalik, et aasta viimane tipptelefon: Xiaomi Mi 11 on esimene Snapdragon 888-ga mobiil

Mõned tunnid tagasi esitleti Hiinas uut tippmudelit Xiaomi Mi 11, mis on maailma esimene uue Qualcomm Snapdragon 888 protsessoriga nutitelefon. Eeldatavasti on tegemist hetkel kõige võimsama Androiditelefoniga üldse.

Mi 11 on esialgu saadaval koduturul - Hiinas, kuid ilmselt jõuab uue aasta alguses ka mujale maailma.

Disain on uuel mudelil eelkäijast pisut erinev. Taga on ruudukujuline kaameramoodul, kuhu mahuvad kolmikkaamerad ja LED-välk. Esiküljel on kõigis külgedes kumerduv ekraan ja selfie-kaamera auk.

AMOLED ekraan on 6,7-tolline, QHD+ eraldusvõimega (3200 x 1440 pikslit) ja 120 Hz värskendussagedusega. Esitlusel mainiti, et uue telefoni ekraan purustas DisplayMate´i testis koguni 13 rekordit, sealulgas heleduse, kontrasti ja värvitäpsuse osas. Ekraani kaitseks on tugevaim Corning Gorilla Glass Victus kate, mis talub kordades paremini lööke.

Põhikaameraks on Mi 11 mudelil 108 MP Samsung ISOCELL, lisaks 13 MP ülilainurk-objektiiv ja 5 MP makrokaamera. Selfie kaamera on 20 MP sensoriga. Videot teeb telefon kuni 8K kvaliteedis ja kasutab ka öövideo tehisintellekti toega režiimi. Paraku puudub seekordsest uudismudelist võimas telefoto-objektiiv.

Aku on põhimudelil 4600 mAh ja sellise võimsa protsessori ning ekraanivärskendussageduse kombinatsiooniga ei kesta see päevi. Küll aga lubab Xiaomi, et ühe päeva saab õhtusse küll isegi väga aktiivselt kasutades. Laadimine käib kärmelt: 55 W juhtmega laadijaga 45 minutit, 50 W juhtmevaba laadimisega 53 minutit.

Kas Xiaomi paneb laadija oma uutele telefonidele kaasa, selle kohta on olnud vastakaid sõnumeid. Esitlusel mainiti, et laadija eemaldatakse vaid Hiina enda turu jaoks, mujal pakutakse müügiks kaht versiooni: kas ainult nutitelefoniga ilma laadijata või siis koos 55 W GaN laadijaga, hind on mõlemal juhul sama.

uueks operatsioonisüsteemiks on MIUI 12.5, milles on optimeeritud mälu- ja protsessorikasutust ning lisatud hulk välimuse tuunimise võimalusi. Stereokõlarid valmistas Harman Kardonmobiilil on ekraani sõrmejäljelugejasse sisse ehitatud pulsimõõtja, NFC, IR kiirgur (puldina kasutamiseks), WiFi 6E, Bluetooth 5.2.

Xiaomi odavaim telefon hakkab maksma 500 eurot (8 GB / 128 GB mälu), keskmine 540 eurot (8 GB / 256 GB) ja kalleim mudel 590 eurot (12 GB / 256 GB).

Mi 11 Pro on aga teine veel võimsam kaameratelefon samast sarjast, mille kohta veel ametlikku väljahõikamist pole toimunud, aga paljud kuulujutud räägivad, et sel saab olema ka oodatud 12 MP teleobjektiiv ning rekordiline 192 MP põhisensor. Kuna Snapdragon 888 kiibistik saab hakkama ainult kuni 200 MP kaameraga, siis oleks see sensor üsna kiibistiku võimete piiril.