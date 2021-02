Mis on need maailmas tuntud mobiilibrändid, mida Eestis ei kohta?

(Sisuturundus)

Eestis on müügil vaid käputäis erinevaid nutitelefonide brände, kuid maailmas on mobiilitootjaid sadu, kui mitte tuhandeid. Siin on mõned meil vähetuntud, aga maailmas paljudes kohtades väga tuntud mobiilibrändid, mis on oma olemuselt täiesti korralikud ja hinnalt pigem tagasihoidlikud. Neil ei pruugi siin alati olla mugavat remonditeenust, kuid oma raha eest võid saada vägagi vastupidava ja korraliku telefoni aastateks.

Tegemist on kestvustelefonide tootjaga, kelle esimene mudel ilmus neli aastat tagasi. tagaküljel on In-Out liides, kuhu saab ühendada erinevaid lisasid akupangast väikese laualambini.

GEOTELi värske mudel on Geotel G1, millel on üle mõistuse hiiglaslik aku - 7500 mAh. Sellel on ainuüksi kõneaega üle ööpäeva - 27 tundi (ooteaeg kuu aega). Üle mõistuse odav on ka selle vastupidavustelefoni hind - 50 eurot. kaamerad on küll kehvavõitu - 8 MP taga, 2 MP ees, kuid korpus peab vastu kõigele - on veekindel, põrutuskindel, kriimustuskindel. Ekraan on käepäraselt väike - viietolline.



2012. aastal asutatud elektroonikafirma Nubia toodab lisaks nutitelefonidele ka kumerate ekraanidega nutikelli ja muud huvitavat. Praegu on neilt väljas uus Nubia Redmagic 5G mänguritelefon, mis sisaldab tippvõimsusi mängimiseks, kuid see bränd peab end kõvaks tegijaks ka kaamerate alal.

Redmagic 5G on kallis telefon - 1237 eurot, kuid see-eest on seal kõik tippnäitajad: Snapdragon 865 protsessor, 6,65-tolline 144 Hz AMOLED ekraan, kolmene Sony sensoritega kaamerakomplekt 64 MP põhikaameraga, 4500 mAh aku 55 W kiirlaadijaga, 5G, WiFi a/b/g/n/ac/ax, külgedel eraldi mängunupud, vedelikjahutus, ventilaatoriga õhkjahutus (!), stereokõlarid. Hind on küll sama, kui maailmakuulsate brändide lipulaevadel, aga võimalusi ja tehnilisi näitajaid on ka pikitud vastavalt.

Eestis täiesti tundmatu bränd HOMTOM rõhub erilisele disainile ja väga odavale hinnale. Telefonid kipuvad jääma alla 150 euro piiri, kuid välimus on neil üsna eriline. Tehnilised näitajad on pigem tagasihoidlikud: VGA ekraan, 2750 mAh aku, Androidi vanemad versioonid, vähem mälu kui tänapäeva telefonidel jne. Odavamad mudelid võivad olla täiesti sobivad näiteks õpilastele mõneks esimeseks telefoniks.



Arvata on, et ka LETV on Eestis sama tundmatu kui HOMTOM. Nendegi mudelid on pigem üliodava otsa telefonid, mis meenutavad välimuselt Meizut või vanemaid Huawei mudeleid. Tugevuseks on metallist vastupidav korpus, hinna poolest sobiks jällegi kõige paremini mõne kooliteed alustava õpilase esimeseks mobiiliks.

Sellest brändist on tihti juttu olnud tehnoloogiauudistes, kui OPPO jälle millegi enneolematuga hakkama saab, nagu korpuse seest välja sõitev kaamera või rekordiline aku. OPPO sõsarbrändi Realme on aga lausa siinsetel füüsilistel poelettidel näha olnud.

OPPO on praegu maailmas suuruselt kuues mobiilitootja ning nende tippmudelite hinnad küündivad lausa nii kõrgele kui 2200 eurot. Ja tippmudelites on tõesti sees tehnika kõige viimane sõna.

UMIDIGI on ka Aasia pool üsna tuntud ning neilgi on põhjuseid olla maailma esimesed. Näiteks koroona-ajal on nad loonud telefoni A9, mis on esimene tehisintellektiga kehatemperatuuri mõõtja. Infrapunatermomeeter töötab kontaktivabalt.

Firma asutati 2012. aastal ja ajaloos on sel brändil koht esimese Android 4.0 telefoni, esimese kaheksatuumalise ning esimese täismetallist korpusega telefoni tootjana.



Videos olev Elephone S8 on silmnähtavalt laiem, kui teised telefonid - tegemist on nuhvliga ehk tahvli ja telefoni vahepealsega. Elephone pakubki veidi teistsuguseid mudeleid, hinnalt odavaid ja omadustelt omamoodi.

See Hiina firma on asutatud 2014. aastal.