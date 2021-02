Samsungi vanemad telefonid saavad Galaxy S21 uued funktsioonid

Jaanuari lõpus jõudis Eestis müügile Samsungi tänavune tipptelefon Galaxy S21 koos Samsungi kõige värskema kasutajaliidesega One UI 3.1, millel on mitmeid uusi kaamerafunktsioone ja lahendusi. Nüüd on võimalik peale tarkvarauuendust neid uusi One UI 3.1 funktsioone kasutada ka sügisel turule tulnud Galaxy S20 FE, Galaxy S20 seeria, Galaxy Note20 seeria ja Galaxy Z seeria telefonides.

„One UI 3.1 on meie loodud kasutajaliides, mis tuli esimesena välja Galaxy S21 seeria telefonidel. Näiteks lubab One UI 3.1 kasutada telefonis Zoom Lock lahendust, mis eemaldab telefoni kaameraga suumides ebameeldiva võbelemise. Samuti tuleb tarkvaraga kaasa uuendusi Single Take funktsioonile ja Hyperlapse videolahendusele. Kuna paljusid selliseid asju aitab telefonil teha tarkvara, siis on neid võimalik aegamööda lisada ka vanematele mudelitele ja S20 FE on neist esimene,“ ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Lisaks Galaxy S20 FE telefonile on One UI 3.1 uuendus väljas ka Samsungi suvel esitletud tahvelarvutile Galaxy Tab S7 ja S7+.

Kui One UI 3.0 uuendus tõi kasutajaliidesele suuremahulise disainiuuenduse, siis 3.1 versiooni eesmärgiks teha pisemaid, kuid siiski olulisi täiendusi juba olemasolevale süsteemile. Näiteks kaasneb One UI 3.1 värskendusega funktsioon, mis vahetab automaatselt heliväljundit tahvelarvuti ja nutitelefoni vahel kui telefoni tuleb kõne. Seega kui inimene vaatab tahvelarvutist videot ja telefoni saabub kõne, vahetavad Galaxy Buds kõrvaklapid end automaatselt ümber telefoni heli peale, et kõne vastu võtta.

Uuenduse kohta peaks teavitus sobivate Galaxy telefonide kasutajate telefonidesse tulema automaatselt, kuid kui seda ei juhtu, saab uuendust ka manuaalselt alla laadida, minnes telefoni sätetes tarkvarauuenduste valiku juurde. Sealt on võimalik iseseisvalt kontrollida, kas telefonile on võimalik teha mõni uuendus.

Mõistagi kaasnevad One UI 3.1 uuendusega ka kõige värskemad turvalisuslahendused.