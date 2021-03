Kuuldused osutusid tõeks: uus OnePlus saab omale Hasselbladi mobiilikaamera

Kuuldused Hiina päritolu mobiilitootja OnePlus ja Rootsi päritolu tippkaameratootja Hasselblad koostööst vastavadki tõele. Täpselt kuu aega tagasi sellest kirjutasime, nüüd on uudis ametlik.

Tehnoloogiaettevõte OnePlus teataski täna, et alustab kolmeaastast partnerlust legendaarse kaameratootjaga Hasselblad, et arendada üheskoos tulevastele OnePlusi tippmudelitele uue põlvkonna telefonikaamerasüsteeme. Ettevõtete koostööst on juba sündinud esimene uuendus – Hasselbladi mobiilikaamera – mida on kasutatud uues OnePlus 9 seerias, mille ülemaailmne esitlus leiab aset 23. märtsil.

Lisaks teatas OnePlus ka oma plaanidest investeerida järgmise kolme aasta jooksul kaameraarendusse rohkem kui 150 miljonit USA dollarit, et arendada edasi telefonikaamerate võimekust ning pakkuda seeläbi oma kasutajatele parimat nutitelefonikaamera kogemust.

„Premium-tasemel kasutajakogemus on olnud alati OnePlusi prioriteediks. Alates 2021. aastast ühendame jõud tõeliselt legendaarse ja asjatundliku partneriga nagu Hasselblad, et ühise pingutuse tulemusena pakkuda nutitelefonide omanikele märkimisväärselt paremat kaamerakogemust,“ ütles OnePlusi asutaja ja tegevjuht Pete Lau. „Ühendades OnePlus'i tipptasemel riistvara ja pildistamistarkvara ning Hasselbladi rikkalikud teadmised traditsioonilise fotograafia vallas, olen kindel, et juba OnePlus 9 seerias oleme teinud hiiglasliku hüppe edasi, et tuua tarbijateni tipptasemel kaameraga telefone.”

„Hasselblad usub, et piltidel on tõeline jõud ning meie missioon on jätkata seniste piiride aina kaugemale nihutamist. Seda eesmärki silmas pidades oleme otsustanud teha koostööd OnePlusiga, innovatiivse ettevõttega, mis jagab sedasama visiooni ja kirge tehnoloogia vastu. Loodame, et ühiste pingutuste tulemusena jõuab Hasselbladi ikooniline disain ja väljapaistev pildikvaliteet veelgi rohkemate inimesteni, kes on fotograafia osas sama kirglikud kui meie,” ütles Jon Diele, Hasselbladi asepresident.

Hasselbladi mobiilikaamera toob uue põlvkonna OnePlusi tippmudelite kaamerasüsteemides

Hasselblad on olnud tipptasemel kaameratehnoloogia alal teerajajaks juba 80 aastat, et olla täna tunnustatud kui maailma juhtivekspert keskmise suurusega kaamerate ja objektiivide vallas. Rootsi ettevõtte tooted on tuntud oma kompromissitu pildikvaliteedi, Skandinaavia disaini ning peenmehaanika poolest, mis on pälvinud nii mõnegi fotograafiamaailma suurkuju usalduse ning mille abil on jäädvustatud mõned maailma kõige tuntumatest piltidest – sealhulgas inimese esimesed sammud Kuul.

Tänu tihedale koostööle teadus- ja arendustegevuses, töötavad nüüd OnePlus ja Hasselblad üheskoos välja uusi kaamerasüsteeme tulevastele OnePlusi nutitelefonidele, sealhulgas värskele OnePlus 9 seeriale.

Koostöö kestab kolm aastat, mille esimesteks sammudeks on tarkvaratäiustused, sh värvitäpsustused ja sensori kalibreerimine, laienedes tulevikus veel mitmekülgsemateks uuendusteks. Ühiselt pannakse paika tehnoloogiastandardid ja arendatakse uuenduslikke pilditöötlustehnoloogiaid, jätkates Hasselbladi mobiilikaamera täiustamist. Arendustöö kestel tuuakse uued lahendused OnePlusi mobiilide kasutajateni.

Selle koostöö esimene ja kõige tehniliselt keerukam tulemus on täiustatud värvilahendus. Kuudepikkuse töö ja peenhäälestamise tulemusena on näiteks nüüd ühiselt välja töötatud uus värvilahendus – Natural Color Calibration with Hasselblad – mis püüab tuua OnePlusi tipptelefonidega tehtud fotodele senisest enam täpseid ja loomuliku välimusega värve. See saab ka standardiks OnePlusi tulevastes nutitelefonides.

Uue Hasselblad Pro Mode’i abil jõuab Hasselbladi oskus sensorite kalibreerimisel esimest korda nutitelefoni, mille tulemuseks on täpne ja loomulik värv, mida on seejärel võimalik oma soovi järgi kohandada. Hasselblad Pro Mode’i on uuendatud ettevõtte senisel pilditöötlustarkvaral põhineva uue kasutajaliidesega, et kasutajad saaksid osa Hasselbladi autentsest ilmest ja tunnetusest. Professionaalsete fotograafide jaoks tähendab see põhjalikku kontrolli oma piltide üle: reguleerida on võimalik nii ISO, fookust, säriaega, valge tasakaalu jm. Veel paremate värvide jaoks on võimalik kasutada ka 12-bitist RAW-formaati.

150 miljoni investeering: pikk plaan parema mobiilfotograafia nimel

Lisaks Hasselbladi mobiilikaamera kaasarendamisele alustab OnePlus ka omaenda kolmeaastase kaamera võimekuse täiendamisele suunatud strateegiaga. See investeering tipptasemel kaameratehnoloogia arendamiseks on suunatud erinevatesse valdkondadesse, mille hulka kuuluvad teiste seas näiteks

täiendavad investeeringud nelja suurde teadus- ja arenduslaborisse, sh ettevõtte uuenduslikud visuaaltehnoloogia laborid Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis

uute innovatiivsete tehnoloogiate väljatöötamine tulevaste OnePlus kaamerasüsteemide jaoks, näiteks 140-kraadise vaateväljaga panoraamkaamera, T-lens tehnoloogia välkkiireks fookusseerimiseks esikaameraga pildistamisel ja freeform lens, mis eemaldab ülilainurkpiltidelt praktiliselt kõik moonutused. Viimast neist tutvustatakse esmakordselt juba OnePlus 9 seerias.

Oneplus 9 esmaesitlus

OnePlusi telefonide ajaloo seni kõige arenenuma kaameraga seerias Oneplus 9 sulanduvad kokku OnePlusi tipptasemel riistvara ja tarkvara ning Hasselbladi teadmised kaameratehnoloogiatest. Seerias on kasutusel kohandatud Sony IMX789 kaamerasensor, mis on suurim ja kõige arenenum kaamerasensor OnePlusi telefonides. 12-bitises RAW failis saab talletada kuni 64 korda rohkem värviinfot kui varem, pakkudes dünaamilisemaid ja erksamaid värve ning andes profifotograafidele rohkem võimalusi oma fotode töötlemiseks. Hasselbladi mobiilikaamera pakub ka täiustatud HDR-videosalvestust ning 4K 120FPS ja 8K 30FPS video tuge.

OnePlus 9 sarja ülemaailmne esitlus toimub 23. märtsil.