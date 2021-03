Eesti populaarseima seeria uued telefonid A52 ja A72 Eestis juba müügil: tehnilised andmed kogu ulatuses

Nii nagu tavaliselt, räägitakse igal aastal väga palju tootja tippmudelitest ehk Samsungi puhul Galaxy S-seeriast. Peale suurt kajastust tuleb hoopis tagasihoidlikumalt müüki Galaxy A-seerai, aga just seda inimesed hakkavadki kõige rohkem ostma. Nii läks ka sel aastal ning uued telefonid Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72 ongi juba lettidel, vähemalt e-poes, kui müügisalongid on suletud. Siin on kogupikkuses uute telefonide tehnilised näitajad.

Samsung esitles eelmisel nädalal oma virtuaalsel tooteüritusel uusi taskukohasemaid nutitelefone Galaxy A52 ja Galaxy A72. A-seeria telefonid on juba aastaid Eesti ühed müüduimad ja populaarseimaid nutitelefone. Seekordsed uued seadmed on varustatud mitmete vajalike funktsioonide ja uuendustega, mis on varem saadaval olnud vaid tippmudelites.

"Meie A-seeria telefonid on eestlaste seas äärmiselt populaarsed ja igal aastal leiab need telefonid enamike edasimüüjate nutitelefonide müügiedetabelite tippudest. Seetõttu on tegemist meie jaoks väga tähtsa telefoniseeriaga, mida igal aastal uuendada. Sel korral on uutel Galaxy A52 ja Galaxy A72 telefonidel võrreldes varasemaga märkimisväärselt suuremad akud ja telefonidele on lisatud mitmeid uusi kaamerafunktsioone, mis on seni saadaval olnud S21 seeria tipptelefonidel. Samuti on uued telefonid IP67 vee- ja tolmukindlad," andis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma ülevaate olulisematest uuendustest.

Eestis on võimalik osta kolme erinevat A-seeria mudelit – Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72. Kõige võimsam põhimudel kogu seeriast on Galaxy A52 5G, mis pakub võrreldes tavalise A52 telefoniga kiiremat 120 Hz värskendussagedusega ekraani, 5G ühendust ja rohkem RAM-i ehk operatiivmälu. Galaxy A72 on varustatud aga suurema ekraani ja akuga.

Kõigil mudelitel on 128 GB salvestusruumi, millele saab lisada kuni 1 TB mahuga microSD mälukaardi.

Galaxy A52 esiküljel on 6,5-tolline FHD+ Super AMOLED Infinity-O ekraan. Ekraani värskendussagedus on 5G mudelil 120 Hz ja tavalisel A52 mudelil 90 Hz. Ekraani sisse on ümara sisselõikega paigutatud ka 32 MP esikaamera.

Samsung Galaxy A72 telefonil on 6,7-tolline FHD+ Super AMOLED ekraan, mis toetab 90 Hz värskendussagedust. Esikaamera on seadmel sama, mis A52 mudelil.

Ekraanid on pälvinud tunnustuse maailma juhtivalt sertifitseerimisettevõttelt SGS Eye Care, kes andis mudelitele välja sertifikaadi silmasõbralikkuse kohta. Telefonide Eye Comfort Shield funktsioon vähendab ekraanist tulevat sinist valgust, mis on silmadele väsitav.

Galaxy A52 telefonide tagaküljelt leiab kokku neli kaamerat – 64 MP optilise pildistabilisaatoriga (OIS) põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera, 5 MP makrokaamera ja 5 MP sügavuskaamera. Viimase eesmärgiks on aidata tagada loomulik bokeh efekt ehk tausta udustamine tarkvaralise töötlusega.

Galaxy A72 on varustatud küll samade kaameratega, kuid ühe erinevusena on A72 telefonil sügavuskaamera asemel veel üks pildistav 8 MP telefotokaamera, mis toetab kuni kolmekordset optilist ja kuni 30-kordset digitaalset suumi.

Telefonide kaamerasüsteemid on lisaks riistvarale varustatud mitmete tarkvarafunktsioonidega, mille tõi Samsung turule S21 seeria tipptelefonidega. Näiteks saab telefonidel kasutada 4K video snap lahendust, mis lubab valida salvestatud 4K videost mõne kaadri ja salvestada selle fotona. Samuti on telefonidel hämarates oludes pildistamiseks kasutamisel Night Mode ja Scene Optimizer, mis analüüsib kaadris olevaid objekte ja kohandab vastavalt nii värve kui pildi järeltöötlust.

Telefonides saab kasutada AR Emoji ja My Filter funktsioone, mis on mõeldud fotodele mänguliste filtrite lisamiseks. Koos Snapchatiga arendas Samsung telefonidele välja ka Fun Mode lahenduse, mis lubab piltidele lisada liitreaalsuse elemente.

Koos värskete riistvara- ja tarkvarauuendustega pakub Samsung telefonidele veel pikaajalist tarkvarauuenduste tuge nii operatsioonisüsteemi värskenduste kui ka üldiste turvauuenduste osas. Seadmed tulevad turule Android 11 operatsioonisüsteemiga ja saavad sellele lisaks kolm põlvkonda Androidi uuendusi ning vähemalt neli aastat regulaarseid turvauuendusi.

Uued Samsungi telefonid Galaxy A52, Galaxy A52 5G ja Galaxy A72 on Eestis juba müügil alates eelmisest nädalast neljas erinevas värvitoonis – "Vinge Must, Vinge Valge, Vinge Sinine ja Vinge Lavendlililla. E-poest tellides saab uhiuue seadme kätte juba mõne päevaga. Paljudes poodides tulevad ostes kaasa ka Samsung Galaxy Buds+ kõrvaklapid - täiesti tasuta, kuni kaupa jätkub.

TEHNILISED ANDMED