Aasta esimese kvartali mobiiltelefonide TOP: kes täidab Huawei augu nutitelefonide turul?

Aasta algus on telefonide müügis tavaliselt rahulikum. Vaikne hooaeg möödus Eesti turul rahulikult, kui kokku osteti esimesel kvartalil nutitelefone 1% rohkem kui mullu. Kõige enam osteti nutitelefoni Samsung Galaxy A51 ja varasemalt populaarse Huawei müük on jõudsalt langenud.

Sarnaselt iga aastaga möödus esimene kvartal seadmemüügis üsna tagasihoidlikult. Uuringufirma BRC Market Experts andmetel jäi kogu telefonimüük möödunud aastaga võrreldes stabiilseks ja telefonide müügikogused olid sarnases suurusjärgus. Nutitelefone müüdi pisut enam kui möödunud aastal, kokku 1% rohkem. Nuputelefonide müük langes 3% ja võrreldes nutitelefonidega müüdi neid esimeses kvartalis seitse korda vähem.

Brändidest osteti Elisas enim Samsungi mudeleid ja nende suurest valikust leiab igaüks endale taskukohase või meelepärase nutitelefoni. Populaarsuselt teine bränd oli Apple ning seejärel Xiaomi, Huawei ja MyPhone. Suure languse on aastaga teinud Huawei, kes veel 2020. aasta algul pakkus Samsungile müüginumbrites tugevat konkurentsi.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann tõdeb, et pärast Google'i teenustoe kadumist on klientide huvi uute Huawei telefonide vastu olnud leige. „Ametliku Google'i toega telefone on viimase aastaga jäänud aina vähemaks ning täna on Elisal valikus ainult Googl'i' toeta Huawei nutitelefonid. See on ka peamiseks põhjuseks, miks möödunud aasta aprilliga võrreldes on Huawei turuosa langenud Elisas märkimisväärselt.“

Kõige populaarseim nutitelefon oli Elisas Samsung Galaxy A21s, mis pakkus väikse hinna eest suurt ekraani, sõrmejäljelugejat ja koguni nelja tagumist kaamerat. Populaarsed olid veel mitmed Samsungi mudelid nagu Galaxy A51 ja A41. Apple seadmetest oli menukaim iPhone SE 2020 ning iPhone 11 ja Huawei seadmetest oli müüduim 2019. aasta Y7 ning P30 Lite.

Uuringufirma BRC andmetel oli aasta esimesel kolmel kuul müüduim telefon Samsung Galaxy A51. BRC kvartali esikümnesse mahtus seejuures ainult kaks tootjat – Samsung ja Apple.

Möödunud aastaga võrreldes tõusis BRC andmetel Eestis nutitelefonide keskmine hind ligi 60 eurot ehk keskmiselt maksti ühe telefoni eesti 470 eurot. Ploomanni sõnul võib nii suure tõusu taga olla eriolukord ja kaubanduskeskuste sulgemine, mistõttu on eestimaalaste kulutused mõnevõrra vähenenud ning inimestel on rohkem vaba raha uue telefoni soetamiseks.

Elisa esimese kvartali populaarseimad telefonitootjad:

Samsung Apple Xiaomi Huawei MyPhone

Elisa esimese kvartali telefonide TOP:

Samsung Galaxy A21s 3+32GB Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone SE 2020 64GB (Uus pakend) Samsung Galaxy S20 6+128GB Fan Edition Xiaomi Redmi Note 9 3+64GB Apple iPhone 11 64GB (Uus pakend) Huawei Y7 (2019) Dual SIM Huawei P30 Lite

BRC esimese kvartali telefonide TOP: