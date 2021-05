Xiaomi eemaldatakse USA kaubanduspiirangute nimekirjast

USA otsustas pärast kohtuotsust eemaldada Hiina tehnoloogiaettevõtte Xiaomi piirangute nimekirjast, kuhu see sattus USA presidendi Donald Trumpi aja lõpul. Xiaomit ei pitsitatud küll nii karmilt kui Huaweid - piirangute järgi oli keelatud USA ettevõtetel ja investoritel omada osalust "Hiina sõjaväe ja kommunistliku parteiga koostööd tegevas" ettevõttes ning oma osalused tuli likvideerida.

Bloombergi sõnul tühistati piirang kohtus.

Xiaomi on Euroopas möödunud toodangult ja müügilt Apple´ist, niisamuti nagu Huawei oli möödumas just piirangute kehtestamise ajal Apple´ist. Kuid Huawei on praeguseks mobiiliturul järsult positsiooni kaotanud ja kukub jätkuvalt USA kaubanduspiirangute tõttu. Kui Xiaomi sattus piirangute nimekirja vaid investeerimiskeeluga (kuid õhus olid ka piirangute karmistamised), siis Huaweiga keelati USA ettevõtetel koostööd tegemast, sealhulgas ei saanud Google pakkuda Huaweile oma telefonidesse äpipoodi ja muid Google´i teenuseid, ka riitvaratootjad ei saanud Huaweile oma toodangut müüa.

Xiaomi telefonide müüki aga ei ähvarda miski.

Lõplik otsus Xiaomi piirangutest vabastamise kohta kohta kuulutatakse välja ilmselt 20. mail.