Kolm populaarset asja, mida praegu Aliexpressist Eestisse tellitakse

(Sisuturundus)

Kui veebruaris olid Aliexpressist Eestisse tellitud kaubad teised, siis praegu on mõned tootekategooriad jäänud samaks - endiselt läheb Hiina poolt teele kõige rohkem arvutihiiri ja USB HUB´e, selgub Eesti müügiedetabelist. Lisaks muidugi tellitakse väga palju ka erinevaid mobiili- ja tahvliümbriseid, kuid nende mudelivalik on kirjum.

Aliexpressist tellides peab nüüd ka arvestama, et olenemata hinnast lisandub Eestis Hiinast saabuvale kaubale käibemaks (kallimatel üle 150 eurostel toodetel lisaks tollimaks, kuid see reegel kehtis varemgi). Käibemaks tuleb deklareerida kauba Eestisse saabumisel ja kui see tuleb Omniva kaudu, siis saab lasta Omnival tolliprotseduurid ise ära teha, mis on tasuline teenus. Kuid väga lihtne on käibemaksu deklareerida ka ise EMTA lehel (sellest ilmub peagi eraldi lugu). Osa allolevaid tooteid asuvad ka Euroopa ladudes - kui seal tundub hind natuke kallim, siis võib arvestada käibemaksulisaga ja kokkuvõttes saab toote kätte ikkagi soodsamalt. Lisaks jääb ära tolliformaalsuste järgi ootamine.

Siin on kolm huvitavat tehnoloogiatoodet Eesti edetabeli TOP 10 seast, kui Samsungi ja Apple´i toodete ümbrised ja katted välja arvata.

Juhtmevaba RGB LED hiir - 8,6 eurot

RGB hiir on valikus kas lihtsalt juhtmevabalt (sel juhul kasutatakse USB adapterit ja oma 2,4 GHz raadiosidet) või kaks-ühes lahendusega - juhtmevaba link või Bluetooth. Viimase kasutamisel töötab hiir ka nutitelefonide ja tahvlitega.

Patareisid pole vaja, sest hiire ninaosas on microUSB pesa aku laadimiseks. Laadimise ajal on hiir nagu juhtmega hiir.

Hiirel on neli nuppu, vaikne klõps ja reguleeritav tundlikkus kuni 1600 dpi.

Vali tellides asukohaks Hispaania või mõni muu Euroopa Liidu riigi ladu - siis saabub kaup kiiremini ja käibemaksuvabalt, tolliformaalsused jäävad ka ära.

USB 2.0 HUB ja laadija - 3,2 eurot

Toitega USB HUB sobib nii lisaseadmete ühendamiseks kui nutiseadmete laadimiseks. Igal USB pesal on sisse-välja lüliti. Saadaval on ka odavam, nelja pordiga HUB. Iga pesa juures on sinakas LED tuli.

Xiaomi Mi WiFi leviala laiendaja - 12,9 eurot

Xiaomi Mi Wi-Fi Extender on hea lahendus just praegu kõigile neile, kellel aiamaja juures, tagatoas või terrassil WiFi levi kehv. Õues töötades piisab leviala laiendaja pistmisest mõnda lähedalasuvasse seinakontakti. Ostmisel saab valida Euroopa pistikuga variandi.