Telia hakkab pakkuma kasutatud süle- ja tahvelarvuteid ning nutikellasid

Telia hakkab lisaks eelmisel aastal lettidele jõudnud kasutatud telefonidele sellest sügisest müüma ka kasutatud süle- ja tahvelarvuteid ning nutikellasid.

Telia Eesti era- ja turundusüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul on tegu olulise muutusega, mis laiendab klientide võimalusi soetada endale soodsamalt erinevaid töökorras garantiiga seadmeid. "Kasutatud seadmete valik on laienemas, sest inimeste huvi nende soetamise vastu on kasvanud, millele on kaasa aidanud järjest suurem rohelise mõtteviisi toetamine ja teadvustamine nii ettevõtete kui eraisikute poolt. Seepärast laiendame sellest sügisest meie tooteportfelli veel nii kasutatud süle- ja tahvelarvutite kui ka nutikelladega," ütles Viilmann.

Lisaks madalamale hinnale kaasneb kasutatud seadme soetamisega ka panus keskkonna hoidmisele. "Kasutatud seadmete puhul jääb ära tootmisega seotud süsinikdioksiidi emissioon, mis mõne toote puhul moodustab lausa 80% toote kogu süsinikujalajäljest. Oleme loonud kõikidele huvilistele Telia keskkonnaraporti, kus on võimalik tutvuda ettevõtte panusega keskkonnahoidu ja sellega, kuidas kliendid saavad meie teenuseid ja tooteid kasutades meid ümbritseva ruumi hoidmisesse panustada," lisas Viilmann.

Telia on üks esimesi ettevõtteid Eestis, kes on arvutanud välja enda kogu tegevuse mõju keskkonnale. Väärtusahela jalajälje arvutamise põhjal moodustab 50% Telia Eesti jalajäljest ostetud teenused ja tooted, mille vähendamisele aitab kaasa kasutatud seadmete pakkumine klientidele.