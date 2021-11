LG tõi välja seeria hübriidtöö jaoks mõeldud uusi nutividinaid

Märtsikuus läbiviidud CV.ee kaugtöö-uuringust selgus, et 67% Eesti inimestest töötab tänaseks osaliselt või täielikult kodukontoris. Kasvab seega ka nõudlus professionaalsete tööseadmete järele, mis sobiksid hübriidtööga. Elektroonikafirma LG (LG Electronics) jälgiski trendi ja tõi nüüd turule One:Quick seeria interaktiivsete ekraanide ja kaugtöö lahendused.

LG One:Quick seeria koosneb ekraanidest One:Quick Works ja One:Quick Flex ning spetsiaalsest juhtmevabast pildi- ja heliedastajast One:Quick Share.

One:Quick Works on 55-tolline 4K UHD videokonverentsi-ekraan, mis sobib mitmesugustesse töökeskkondadesse, näiteks konverentsiruumi. One:Quick Flex 43-tolline puutetundlik 4K UHD-ekraan on aga paigutatud mobiilsele alusele, mis annab võimaluse seda soovi korral liigutada ning kasutada ekraani mitmel eri otstarbel. Mõlemad mudelid põhinevad Windowsi platvormil ja ühilduvad suure hulga videokonverentsirakenduste ja koostöö-tööriistadega. Pärast One:Quick Share juhtmevaba pildi- ja heliedastajaga sidumist saavad kasutajad kerge vaevaga ühendada oma sülearvuteid juhtmevabalt ühilduvate LG digitaalsete toodetega.

One:Quick Works – kontorisse hübriidkoosolekuks

LG One:Quick Works pakub sujuvat interaktiivset suhtlust kontorikoosolekul. Kõik-ühes lahendus sisaldab sisseehitatud Windowsi arvutit, 4K UHD ekraani, kaamerat, mikrofoni, kõlarit ja digitaalset tahvlit. Lahendus sai värskelt pärjatud ka Red Dot Awards 2021 disainiauhindadel.

Lisaks MS Teamsile, Webexile ja Zoomile on seadmes võimalik kasutada LG enda sisseehitatud videokonverentsilahendust One:Quick Remote Meeting. Suure võimendusega mikrofon võimaldab selgelt jäädvustada hääli kuni kuue meetri kaugusel ja seda minimaalse taustamüraga, 3840x2160 eraldusvõimega kaamera jälgib ja teravustab automaatselt kõnelejat. Nii kaamera kui ka mikrofoni saab soovi korral privaatsuse ja meelerahu tagamiseks ära keelata.

One:Quick Works pakub ka lihtsalt kasutatavaid haldus- ja juhtimisfunktsioone. Ekraaniga tuleb kaasa võimalus kasutada tasuta kuus kuud LG enda videokonverentsirakendust, mis töötab koos rakendusega One:Quick Works, mis võimaldab jagada dokumente erinevates vormingutes ning teha reaalajas interaktiivseid jooniseid.

One:Quick Flex – paindlik lahendus kontorisse ja koju

LG One:Quick Flex on loodud mitmekülgsete ettevõtmiste jaoks, nagu koosolekud väiksemas seltskonnas, üks-ühele arutelud ja rühmaesitlused, olles samas ka suurepärane võimalus haiglatesse, koolidesse ja kodudesse, kus inimesed võivad töötada, õppida või suhelda distantsilt. Sel ekraanil on videokaamera, mis jäädvustab laia, 88-kraadise vaatevälja; Flex-il on pöörlev ekraan, mis töötab edukalt nii maastiku- kui portreerežiimis; jagatud vaate režiim hõlbustab multitegumtööd. Seda kõike täiendavad mikrofon ja kaamera, intuitiivne liides, puutetundlikkus ja tahvli funktsionaalsus. One:Quick Flexi saab kinnitada mobiilsele alusele, et seda hõlpsalt transportida ühest koosolekuruumist teise.

One:Quick Share – juhtmevaba ekraanijagamine

LG One:Quick Share lubab kasutajatel lihtsa vaevaga jagada oma sülearvuti ekraani teiste ühilduvate LG digitaalsete lahendustega. Ühendamisprotsessi käigus saavad kasutajad oma arvutiekraani jagada, vajutades selleks nuppu eraldi USB-jagajal. Lähteseadme vahetamine on sama lihtne, kuna seeria toodetes saab üheaegselt ühendada kuni neli allikat. One:Quick Share abil saab ühendatud LG seadmeid reguleerida (nt helitugevust, pildirežiimi ja ekraani heledust) ilma puldita.

LG One:Quick seeria seadmed on juba kättesaadavad Lõuna-Koreas, peagi ka peamistel turgudel Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias.