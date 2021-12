Privaatsust puudutav uuendus: Qualcommi uus kiibistik toetab alati sisselülitatud mobiilikaamerat

Qualcomm tutvustas oma uue põlvkonna Snapdragon 8 Gen 1 kiibistikku, mis tuleb uutesse tipptelefonidesse 2022. aastal. Uus riistvara, mis nutiseadmeid jooksutab, pakub veel paremat tehisintellekti, veel suuremat arvutuskiirust ja toetab veel paremaid mobiilikaameraid. Kaamerate puhul aga tutvustati üht uut vastuolulist omadust - alati see olevat mobiilikaamerat, mis jälgib kasutajat isegi siis, kui telefon on ooterežiimis.

Qualcomm Technologiesi asepresident tutvustas esitlusel uut omadust kui võimalust hakata kasutama uusi Androidi funktsioone, mis näiteks äratavad telefoni ka siis, kui seda kätte ei võta või lukustavad, kui kaamera enam omaniku nägu kaadris ei näe. Seega mugavus on suurem, aga samas on kasutajale teada, et ükskõik mida ta ka ei teeks, kaamera on alati sees ja jälgib, mis kaadris toimub. Ühe näitena toodi köögios askeldamist, kui vaatad mobiilist retsepti, sõtkud tainast või teed midagi ja ei saa telefoni kätte võtta. Siis piisab vaid pilgust ekraanile ja lukustus avaneb.

Qualcomm põhjendab kogu aeg sees oleva kaamera toetamist uue kiibistiku poolt kui loogilist jätku kogu aeg sees olevale mikrofonile, mis kuulab pidevalt ümbrust ja oskab niimoodi igal ajal virtuaalassistendile antavatele käsklustele reageerida.

Qualcomm on avaldanud uue tehnoloogia kohta sedagi, et tegemist pole siiski tavalise Androidiäppidele ligipääsetava lisavõimalusega, mille kaudu suvaline äpp võiks pidevalt kaamerapilti jälgida. Kasutatakse spetsiaalset madala voolutarbega pildiprotsessorit, masinõpet ja muust süsteemist eraldatud lahendusi, mis on täiendavalt turvatud. Kaamerapilti need lahendused ei salvesta. See väike lohutus tähendab, et turvalisusele on mingil määral siiski uue paljude jaoks ehmatava omaduse lisandumisel mõeldud.

Snapdragon 8 Gen 1 protsessor on tehtud uue 4 nm tehnoloogiaga, esimesed seda riistvara kasutavad telefonid võivad olla Xiaomi 12 ja OPPO 8. Kiibistiku südameks on Cortex-X2 2,995 GHz tuum, kolm Cortex-A710 2,5 GHz suure jõudlusega tuuma ja neli Cortex-A510 1,8 GHz energiasäästlikku tuuma. Arvutusvõimsust on 30% rohkem, uus kiibistik on 20% energiasäästlikum. Kaamerainfot suudab kiibistik töödelda 3.2 gigapikslit sekundis. Mobiilse andmeside tugi 5G võrgus on kuni 10 Gbit/s.

