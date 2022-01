Samsung tõi turule uue Fan Editioni ehk Galaxy S21 FE 5G nutitelefoni

Tänases jõudis Eestis müügile Samsungi uus nutitelefon Galaxy S21 FE 5G, mis on tegelikult 2021. aasta esimeses pooles turule tulnud Galaxy S21 seeria telefoni taskukohasema hinnaga mudel ehk nn Fan Edition. FE mudeli eesmärgiks on pakkuda tipptelefoni kõige olulisemaid funktsioone soodsama hinnatasemega.

"Meie eelmise FE mudeli ehk Galaxy S20 FE vastu oli huvi väga suur ja kiirelt muutus see meie tootevalikus üheks populaarseks seadmeks. Uue S21 FE puhul on fookus sama – tegu on Samsungi seadmete tõelistele fännidele mõeldud telefoniga. Sellest ka nimi FE ehk Fan Edition. Telefonil on olemas olulisemad funktsioonid meie S seeria tippmudelilt, samas on telefon hinna poolest soodsam," sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Disainilt on telefon samuti sarnane 2021. aastal esitletud S21 seeria telefonidega. Seadme tagakaamerad on spetsiaalse kontuuriga paigutatud telefoni vasakusse nurka. Telefoni korpus on 7,9 mm paksune ja seda on võimalik valida neljas eri värvis – Oliiv, Lavendel, Valge ja Grafiit.

Esiküljel on 6,4-tolline FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekraan, millel on olemas ka Samsungi tipptelefonidel tavaks saanud 120 Hz värskendussagedus ja 240 Hz puutetundlikkussagedus ehk touch sampling rate.

Seadme tagaküljel on kolm kaamerat. 12 MP põhikaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 8 MP telefotokaamera. Selfie´de jaoks on esiküljel on 32 MP esikaamera.

„Telefoni kaamerasüsteemile oleme lisanud ka uudse topeltsalvestuse funktsiooni, mis lubab telefoniga videot salvestada korraga nii esi- ja tagakaamerast. See on hea lahendus näiteks erinevatele sotsiaalmeedia sisuloojatele, et filmida samal ajal mõnda objekti ning salvestada sealjuures enda reaktsioone,“ selgitas Aasma.

Galaxy S21 FE telefoni sees peitub Samsungi 5 nm kaheksatuumaline protsessor, mis on kasutusel ka S21 seeria nutitelefonides. Aku on telefonil 4500 mAh mahuga, mis toetab kuni 25 W Samsungi kiirlaadimist, millega on võimalik 50% akust täis laadida vaid poole tunniga. Mälu poolelt on võimalik valida 6 GB ja 8 GB muutmäluga mudelite vahel ning salvestusruumi on telefonil kuni 256 GB.

Tarkvaraks on seadmel kõige värskem Android 12 operatsioonisüsteem ja Samsungi One UI 4.0 kasutajaliides.

Uus Galaxy S21 FE 5G on Eestis müügil alates tänasest.

