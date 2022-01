CES-i uudised nagu teiselt planeedilt: eluslooduse replikeerimine, uue põlvkonna teleportatsioon ja metaversumisse sisenemise seade

Kui Arvutimaailma esimeses ülevaates CES-i esitlustelt tundub kõik traditsiooniline - arvutid lähevad paremaks, telekad ja mobiilid saavad uusi tehnoloogiaid, siis uudisvoost kargavad silma ka mõned ulmelisemad teated. Vaatame need kohe üle.

Sound Mirror: peeglike, peeglike, tee häält!

Sound Mirrori teade CES-i uudisvoos kõlab huviäratavalt. Nad on valmis saanud peegli, mis kiirgab heli ja kuuletub häälkäsklustele.

Tegemist on ümmarguse peegliga, mis samal ajal on ka juhtmevaba kõlar. Seade on veekindel (IPx6), seega saab kasutada kasvõi vannitoapeeglina. Ennast peeglist vaadates saad häälkäsklustega (Alexa või Google Assistant) häälkäsklusi jagada ning muusikastriime peeglisse vibreerima saata. Ka ilmateadet võid küsida või targa kodu tulesid juhtida.

Heli tekitatakse, nagu mõnede moodsate nutiteleritega, pinda vibreerima pannes. Vaja läheb Sound Mirrori äppi. Seega saad oma peegli jaoks ka nüüd ühe eraldi äpi.

Mikrovedelike firma Fluigent imiteerib eluskudesid

Fluigent on sellise omapärase valdkonna nagu mikrovedelike liider ja neilt oli väljas maailma väikseim labor, kus on võimalik jäljendada elusorganite nagu nahk, kopsud või isegi ajukelme toimimist. Väiksem kui kingakarp, jäljendab see seade bioloogiat kiibi toel, mis ennustab inimese keha reaktsioone. Sellega saab ravi isikupärastada, ravimeid kiiresti välja töötada ja nakkushaigusi lähemalt uurida. Samal ajal vähenevad oluliselt loomkatsed ja muidugi ka inimkatsed.

Fluigent OMI on esimene automatiseeritud inimese elundite modelleerimise platvorm mikrokiibil, mis mõeldud ravimite, toksiinide ja ravi in ​​vitro testimiseks.

Akuga töötav seade võimaldab katset ka kaugjuhtida rakenduse kaudu. Uuringute andmed salvestatakse automaatselt pilve.

La Vitre pakub "vaese mehe" teleportatsiooni

Teleportatsioonis on esimesed edukad katsed juba tehtud, kuid ühest füüsilisest punktist teise on seni õnnestunud teleportida vaid kvantolekuid - asi seegi. La Vitre on teinud aga oma lahenduse, mis on peaaegu sama hea, kui ulmest tuttav "päris" teleportatsioon: inimesed saavad eemal olles üksteisega justnagu näost näkku kohtuda. Muud polegi ju vaja?

La Vitre on eraldiseisev digiaken ehk ekraan, mis võimaldab füüsilistel ruumidel ja inimestel omavahel ühendusi luua. Kontseptsioon on lihtne: olenemata sellest, kas osapooled asuvad erinevatel korrustel, majades, linnades või riikides, saavad tiimid näost näkku üksteist näha. La Vitre interaktiivse puuteekraani kaudu saavad nad seejärel üksteisega nagu läbipaistva klaasi tagant rääkida, kuulda, pilte ja videoid jagada ning isegi kasutada erinevaid keeli, mis teleporteerudes automaatselt tõlgitakse. Kõik, mida peab suhtlemiseks tegema, on vaid ekraanile koputamine.

Ühendusseadmeks on inimese mõõtkavas vertikaalne puuteekraan, mis ühendab ka kõlari, kaamera ja mikrofoni. Kolleegiga rääkimiseks koputab kasutaja puuteekraanile, nagu koputaks ta naabri uksele. Kolleeg kuuleb koputust ja peab arutelu avamiseks lihtsalt la Vitre ekraanile lähemale nihkuma. La Vitre võib olla püsivalt avatud teise ruumi nagu vaheaken, kuid seda saab privaatsuse huvides ka hägustada - "kardinaid" ette tõmmates.

La Vitre on kasutatav ka...

üritusel kõnelejate lavale teleporteerimiseks

külastajate vastuvõtmiseks, et hallata korraga mitut sissepääsu

jaemüügi poe loomiseks e-poe juurde

koolituseks

digitaalse tervise lahendustes.

Maailmas on juba avatud üle 120 aktiivse akna ehk teleportimise portaali. Ava on 86-tollise diagonaaliga.

Metaversumi esimesed tööriistad

Meta (endine Facebook) lubas meid kõiki tehismaailma ehk Metaversumisse viia, kus saame olla need, kes tegelikult tahaksime. Juba on ka esimesed seadmed välja tulnud, mis tehismaailmas orienteeruda aitavad.

Silma käiv lääts kuvab enamasti kõike, mis silma jääb, kuid pool- või mitteläbipaistev LCD tehnoloogia võib päris maailma peale kuvada ka mida iganes Facebook tahab. Seal võivad olla tehislikud objektid või infokastid silmaga nähtavate objektide kohal, mängutegelased, avatarid, sõbrad Facebookist jne.

InWith Corporation esitles CES 2022 messil kõige arenenumat (riistvaralist) platvormi tulevase Metaverse'i vaatamiseks. See on elektrooniline pehmete kontaktläätsedega varustus, mis mõeldud mugavaks kandmiseks, võimaldades lihtsat üleminekut reaalsest maailmast Metaverse´i. InWith kavatseb sel aastal kontaktläätsed juba turule tuua. Tehnoloogia esimesed rakendused on "seadistatav nägemine" mobiilseadme kaudu ja "laiendatud reaalsus" koos mobiilsest seadmest juhtimisega. Põhirakenduseks võib aga saada Metaverse'i vaatamine, pakkudes kasutajatele praktiliselt nähtamatut viisi reaalse maailma vaatamisest Metaverse'i ja tagasi liikumiseks.

CES-il esitletav InWithi tehnoloogia võimaldab arendajatel paigutada täiustatud ekraani mis tahes pehmetesse hüdrogeel-kontaktläätsedesse, mida miljonid inimesed igapäevaselt kannavad. InWith on seni ainus ettevõte, mis on avalikult näidanud võimalust integreerida elektroonilisi komponente pehmetesse kontaktläätsedesse.

Uudised jätkuvad.