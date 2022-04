Samsung tõi turule uued nutikad Smart Monitori seeria ekraanid, mis toimivad ühelt poolt nagu nutitelerid ehk omavad näiteks Netflixi või Apple TV tuge ja teiselt poolt pakuvad monitorina lisalahendusi kodukontorist töötamiseks.

Smart Monitor M8 on sisuliselt hübriid nutitelerist ja arvutimonitorist. Sobib kodukontori lauale asetamiseks ja igapäevaste tööasjade ajamiseks ja monitoril nutitelekaga sarnane tarkvara, mis tähendab, et kasutaja saab otse monitorist näiteks Netflixi, Apple TV-d, Amazon Prime’i või mõnda muud striiminguteenust vaadata.

Kuna M8 on varustatud 32-tollise UHD resolutsiooniga ekraaniga, on hea koos soetada Samsungi SlimFit Cam veebikaamera, mis on mõõdult väike ning kinnitub magnetiga ja juhtmevabalt kuvari peale.



Kui 800 € hinnalipik ei heiduta, tundub antud monitor olevat igati hea kombinatsioon pisikesse korterisse, kus kahe seadme (teleka ja suure monitori) omamine tundub liiast.

Kasutasime monitore teleka asemel juba 15 aastat tagasi, ülikooli ajal, kui üüripinnad olid väikesed ja lisakulutused piiratud. Digiboksi sai ühendada ühte HDMI sisendisse, teise Chromecasti või Roku, mis kogu tarkuse monitorile lisas. Sh digiboksist sai analoogväljundist kätte ka heli arvutikõlaritesse. Kokku läks see maksma suvalise monitori hinna, lisaks mõnikümmend "striiminguklotsi" eest. Nüüd kasutan uut Chromecasti vana teleri küljes, mille enda nutikus ammu aegunud. Kõik toimib kenasti. Marko Habicht

Palju tähelepanu on pööratud seadme disainile ja kompaktsusele, ning antud monitoril on mitmeid äratuntavaid elemente ühe populaarse puuviljafirma toodetega.

Uued M8 Smart Monitorid on 11,4 mm paksused, mis on ligikaudu 75% õhem kui eelmine mudel ning pakutakse nelja erineva värvitooni: elevandiluu, roosa, sinine, roheline.

Smart Monitor M8 toetab Monitor Samsung Dex, Apple AirPlay 2 ja Microsoft 365 pilveteenust ja soovi korral saab monitori peegeldada juhtmevabalt telefoni ekraani.

Monitori sees on Far Field Voice mikrofon, mida saab kasutada nii häälkäskluste jagamiseks kui videokõnedeks Google Duo ja teiste suhtlusrakendustega.

Ekraan seadistab automaatselt eredust ja värve vastavalt toa valgusoludele, et olla võimalikult silmasõbralik.

Teleka puhul automaatne värvide korrigeerimine on aksepteeritav, kuid video- ja fototöötluseks tasub see kindlasti välja lülitada ning värvid kalibreerida SpiderX-i või mõne teise tunnustatud kalibraatoriga. Tõenäoliselt ei näe pilt nii ergas välja, kuid see on ainus meetod saada erinevates seadmetes võimalikult originaalilähedane tulemus.

Samsung Smart Monitor M8 on eeltellimiseks saadaval juba praegu ja poodidesse jõuab seade järgmisel nädalal.

Mudel M80B Ekraan Ekraani suurus 32” Lame / Kumer Lame Küljesuhe 16:9 Resolutsioon 3,840 x 2,160 (UHD) Eredus 400 cd/㎡ HDR Jah (HDR 10+) Värskendussagedus 60Hz Reageerimisaeg 4ms (GtG) Kontrast 3,000:1 (Typ.) Vaatamisnurgad 178° (horisontaalselt) / 178° (vertikaalselt) sRGB katvus 99% Värvide tugi 1.07 B Silmasõbralikud funktsioonid Eye Saver Mode / Flicker Free Disain Värvid Soe valge / Päikeseloojanguroosa / Päevasinine / Kevadroheline Jalg HAS Kallutamine Jah Liidesed Ühenduvus 1 micro HDMI / 2 USB-C (1 üleval/1 all) *maksimaalselt 65W laadimine Juhtmevaba WiFi5, BT4.2 Kõlar 2.2CH (5W x 2 koos tviiteriga)

Hind 790 €

