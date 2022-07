See klaviatuur on karbist välja võttes õige veider - must nagu öö, ühtegi tähte pole klahvil näha. Aga nii peabki. Lisaks on sel suured kõrged klahvid ja üleni metalne põhi - klaver on raske, ei libise kuhugi, kui ka jõulisemalt klahve lüüa. Ja jõulisemalt tulebki, sest klahvikäik on mehaanilistel nuppudel pikem ja jäigem, kuid paremini tunnetatav. Vajutus on kauem kestev elamus.

Seekordne klaviatuurikogemus pole kontoriroti jaoks. Niisama teksti tippides vajab lameda sülearvuti klahvistikuga harjunu ikka hulk aega ümber harjumiseks. Mängides aga - miks mitte. Sa ei taha ju madalalt pladiseval klaviatuuril efektselt tulistada või manööverdada. Konkreetsel pikal vajutusel on siin oma eelis, klahvi täpsus harjub ka peagi sõrme sisse, millal tunnetad, kui sügavale vajutades nupp reageerib.

Logitechi G413 TKL on väike, sest TKL tähendab numbriklahvide ploki puudumist (TKL - TenKeyLess ehk ilma kümne (numbri)klahvita). Samas, nagu öeldud, teeb alumiiniumist plaat selle raskeks, nii et püsib hästi paigal. Esialgne üllatus tõeliselt musta klahvistikku nähes on ka omal kohal - kui USB kaabli arvuti taha ühendad, järgneb väike tuledemäng ja klahvidele ilmuvad LED-valgustusega tähed. Nii peabki, sest klahvide sümboleid ongi ju ainult arvuti taga olles vaja. Muudel aegadel võib ju olla süsimust klaviatuur.

Klahvid on tehtud PBT-st, mis on väga vastupidav kulumiskindel plastik. Aga kuna klahvidel pole sümboleid, siis kulumine neid ei mõjutagi - auku ju sisse ikka ei suuda kulutada.

Korraga saab vajutada kuni kuut klahvi. Taustvalgutus on lihtne valge, mitte RGB.

Klahv põrkab väga hästi, aga End ja Home on teises kohas, mis kirjutamisel kohe neid otsima paneb, et päris standardne ehitus see pole. See parem pool on natuke teistmoodi. Aga see pole nii hull. Võib ära märkida, et klassikalise paigutusega harjunud mänguritele kohe mõjub see.

Kaabel on 1,8 meetrit ja toetab USB 2.

Mängudeks on väga hea, kontoritöötajale veidi harjumatu.

Selle klaviatuuri ja mõne Logitechi mängurihiirega maksab ühes võtta ka suure mati. See pole hiirematt, see on hiire- ja klaviatuurimatt. Kõik ühes on mängu jaoks sobiv, pehmendab klaviatuuri alust ja hiire alt ei libise matt kunagi ära.

Matiks sobib suur Shroudi eriversioon, mis on torusse keeratud, kui pest osta. Jah, ruumi jääb sellele matile lahedalt. See on hea arvutilaua alus ka muudeks töödeks.

Mati paksus on 3 mm ja selle põhi on kummine, seega ei libise tõesti kuhugi.

TEHNILISED ANDMED

Mänguriklaviatuur Logitech G413 TKL

Hind: ca 70 eurot

Mõõtmed: 355 mm x 127 mm x 36,3 mm

Kaal: 650 grammi

Kaabli pikkus: 1,8 m

Klahvid: mehaanilised, PBT katetega, alumiiniumist põhjaga klaviatuuripind, valge LED taustavalgustus

Klahvikäik: reageerimisvahemaa 1,9 mm, vajutusjõud 50 grammi, kogu klahvikäik 4 mm

Ühendus: USB 2.0

Ühilduvus: Windows 10, macOS X 10.14 või uuem

Matt G840 Shroud Edition

Paksus: 3 mm

Mõõtmed: 400 x 900 mm