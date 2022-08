Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol korraldatud AI arendusmaratonil said oma projektide väljatöötamiseks rahastuse kaheksa ettevõtet. Kokku investeeritakse pilootprojektidesse 300 000 eurot.

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) järgi kasutab suurem osa Eesti ettevõtteid harva uut tehnoloogiat: näiteks tehisintellektilahendusi kasutab kõigest 3% ettevõtetest, mis jääb alla Euroopa digikümnendi eesmärgiks olevat 75%. Sellegipoolest tõestasid Tehnopoli korraldatud AI arendusmaratonid – esimene veebruaris ja teine nüüd augustis –, et tehisintellekti rakendamine on Eesti ettevõtetele väga oluline ja seda soovitakse teha üha rohkem.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan rõhutas, et tehisintellektide kasutamine võimaldab kohalikel ettevõtetel püsida kiiresti muutuvas globaalses majandusruumis konkurentsivõimeline. “Tehisintellekti lahendustel on oluline roll tööprotsesside automatiseerimisel ja digitaliseerimisel, mis veab lisandväärtuse kasvu. Eesti erinevate sektorite ettevõtted loovad juba täna tipptasemel tooteid ja teenuseid, kuid senisest suurem tehisintellektide kasutamine annab hoogu uuele arenguhüppele,” ütles Järvan. Ta lisas, et uuenduslikud lahendused aitavad teha tööd targemalt ja kasutada ressursse säästlikumalt. “Tihedas rahvusvahelises konkurentsis saadab edu ettevõtjaid, kes suudavad rakendada nutikaid lahendusi. Arendusmaratonid näitasid, et Eesti firmadel on palju põnevaid ideid, kuidas tehisintellekti lahendusi enda tegevustesse integreerida. See annab põhjust uskuda, et Eestist kerkivad pinnale üha uued globaalsed edulood, mille üle on kõigil põhjust uhkust tunda,” sõnas minister.

Teadus- ja ärilinnaku tegevjuht Indrek Orav ütles, et lisaks konkurentsivõime tõstmisele, aitab tehisintellekti rakendamine ettevõtetel vähendada vigu, tõhustada oma tööd ja säästa raha. „Soovime toetada ettevõtete arengut innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtul ja selle programmiga viimegi kokku AI väljakutsed ja lahendused, finantseerime pilootprojektide elluviimist ning seeläbi tekitame positiivseid eeskujusid valdkonnas,“ sõnas Orav ja lisas, et Tehnopoli eesmärgiks on toetada maailmamuutvat innovatsiooni ning tehisintellekti kasutamine on selgelt innovatsiooni teerajakaks.

Suurimad rahastused said Deck Marine Systems ja ALPA Kids

Sel korral olid lisaks tööstusettevõtetele arendusmaratonile oodatud ka tervise-, rohe- ja haridustehnoloogia valdkondade ettevõtted. Kahepäevasel arendusmaratonil töötasid oma projektidega 12 meeskonda, kelle tööd juhtisid kogenud võtmementorid ja tehisintellekti eksperdid. Maratoni lõpus esitleti projektiplaani ja töö tulemit ekspertpaneelile, kuhu kuulusid Ott Velsberg (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Anna-Greta Tsahkna (Timbeter) ja Yrjö Ojasaar (ChangeVentures).

15 000 eurot said oma lahenduse väljatöötamiseks HeBA Clinic ja Solarstone, 25 000 eurot Superhands ja Mindchip, 30 000 eurot Protecthum Solutions, 40 000 Claivo. Suurima rahastuse, 75 000 eurot, said oma lahenduste jaoks Deck Marine Systems ja ALPA Kids.

Deck Marine Systems tuli arendusmaratonile, et arendada robotiseeritud laevatõstekäpa tehisintellekti komponenti. Deck Marine Systemsi tegevjuht Dmitri Jekimov ütles, et nende jaoks oli arendusmaraton väga asjakohane, kuna nad said head tagasisidet. „Arendusmaraton ületas meie ootusi. Konkurents oli kõva ja meil on suur au ja hea meel, et osutusime valituks. Nüüd ootab väga palju tööd ees,“ sõnas Jekimov ja soovitas arendusmaratonil osalemist teistelegi.

ALPA Kids plaanib rahastuse eest arendada teaduspõhist õpialgoritmi. Ettevõtte tegevjuhi ja kaasasutaja Kelly Lillese sõnul tuli arendusmaraton nende jaoks täpselt õigel ajal. „Olime oma tiimis just mõtlemas tehisintellekti kaasamisele, kui nägime arendusmaratoni infot ja panime oma kandideerimisvormi kohe teele. Tulime siia ennekõike saama mentorite tuge ja sellised programmid aitavad alati enda tegevusi joonel hoida, kuna tuleb tähtaegadega arvestada,“ rääkis Lilles. Ta soovitas kõigil ettevõtetel, aga ennekõike haridustehnoloogia valdkonna tegijatel, sellistest võimalustest kinni haarata.

Arendusmaratonil osalesid väljakutsetega HeBA Clinic, Solarstone, Gateway Management, Superhands, Mindchip, ALPA Kids, Protecthum Solutions, Claivo, Deck Marine Systems, Textier, DefEST, Fugira Software.

Tehisintellekti mentorid, kes juhendasid ettevõtete tehnilise lahenduse ülesehituse poolt, olid Tiit Sepp (STACC), Marko Saviauk (Leanest) ja Otto Mättas (Taltech). Ärilise poole mentorid olid Aleksander Gansen, Tähve Lôpp, Pirko Konsa, Martin Goroško. AI tehnilise poole pealt hindasid lahendusi Roger Allas, Aleksander Miina ja Lauri Antalainen.

Rahastuse saanud tiimidel on nüüd aega neli kuud, et esitletud projektiplaanid ellu viia.