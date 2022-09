Logitech G esitles täna oma uhiuut kollektsiooni Aurora, mis sisaldab juhtmeta peakomplekti G735, juhtmeta klaviatuuri G715, klaviatuuri G713, juhtmeta hiirt G705 ja kaheksat eritarvikut. Uus kollektsioon on loodud nii, et see oleks sooliselt kaasav, mitte sooliselt eksklusiivne ning on suunatud mängivate naiste vajadustele ja soovidele, kuid samas ka mängijatele, kes otsivad mängulist disaini ja mitmekesist kogemust.

Aurora kollektsioonil on omanäoline esteetika ja disain, mis aitab komplekti isikupärastada erinevate lisatarvikutele ja värvivalikutega. See sisaldab ka Logitech G täiustatud mängutehnoloogiat nagu suure jõudlusega juhtmevaba tehnoloogia LIGHTSPEED ja mikrofonitehnoloogia Blue VO!CE. Esitletud kollektsioon julgustab kõiki mängijaid väljendama oma isikupära, pakkudes samal ajal täiustatud funktsioonide komplekti, mida kõik mängijad ootavad.

"Suur osa sektorist on kinni mõtteviisis, et üks suurus sobib kõigile. Kuid see pole peegeldanud tarbijate laia valikut, kes keskenduvad eneseväljendusele ja mängimisele lõbu pärast ning kindlasti ei sobinud see Logitechi pühendumusega pakkuda lahendusi kõigile mängijatele. Kui me vaatasime oma mängutooteid, mõistsime, et võiksime teha rohkem," ütles Logitech G asepresident ja peadirektor Ujesh Desai. "Aurora kollektsiooniga oleme loonud sooliselt avatud kollektsiooni, mille keskmes on mugavus, ligipääsetavus ja mängulisus, mis toetab meie pikaajalist pühendumust võimaldada kõigile mängurõõmu."

Aurora kollektsiooni kontseptsiooni väljatöötamisel lähtuti mängivate naiste tagasisidest ning selle on ellu kutsunud Logitechi valdavalt naistest koosnev innovatsiooni-, disaini-, inseneri- ja turundusjuhtide meeskond. Kollektsioon loodi selleks, et rahuldada alaesindatud mängijate soove ja vajadusi ning kujutada uuesti ette mängude tulevikku, kus esindatus on kindlalt olemas. Disainiprotsessi käigus juhinduti kolmest järgmisest põhimõttest:

Mugavus . Disaini etapis hoolitses meeskond selle eest, et oleks arvestatud näiteks selliste asjadega nagu pikemad juuksed, prillid, kõrvarõngad ja väiksemad käed. Sobivusest kaugemale jõudes keskendus meeskond kauem kestvate toodete loomisele, katsetades erinevaid materjale ja viimistlusvõimalusi, mis oleksid puudutades kerged ja pehmed.

. Disaini etapis hoolitses meeskond selle eest, et oleks arvestatud näiteks selliste asjadega nagu pikemad juuksed, prillid, kõrvarõngad ja väiksemad käed. Sobivusest kaugemale jõudes keskendus meeskond kauem kestvate toodete loomisele, katsetades erinevaid materjale ja viimistlusvõimalusi, mis oleksid puudutades kerged ja pehmed. Välimus. Selleks, et lahendada välimusega seotud võimalusi, loobus meeskond tüüpilistest teravatest servadest, mustadest värvilahendustest ja valjust esteetikast, et luua tervitatavam kogemus, mis hõlmab pehmemaid toone, läbipaistvaid materjale ja rahustava valgustusega sõbralikumat kasutuskogemust.

Selleks, et lahendada välimusega seotud võimalusi, loobus meeskond tüüpilistest teravatest servadest, mustadest värvilahendustest ja valjust esteetikast, et luua tervitatavam kogemus, mis hõlmab pehmemaid toone, läbipaistvaid materjale ja rahustava valgustusega sõbralikumat kasutuskogemust. Mängulisus. Aurora kollektsioon julgustab eneseväljendust. Tooted on saadaval põhiversioonis värviga White Mist, mida on võimalik kohandada lisavarustusega värvitoonides Pink Dawn ja Green Flash. Mängijad saavad näidata oma loomingulist poolt ka tuhandete kohandatavate valguskombinatsioonidega, mis on saadaval G HUBis koos Aurora kollektsiooni tunnusvalgustusega, mida kutsutakse Play Moodsiks.

Aurora kollektsiooni kuuluvad järgmised tooted:

Juhtmeta peakomplekt G735 – White Misti toonis viimistluse, RGB-valgustuse ja topeltheliga G735 on mitmekülgne valik igale mängijale. G735 on esimene Logitech G peakomplekt, millel on mikrofonitehnoloogia Blue VO!CE uued funktsioonid, mis võimaldab moduleerida mängija häält ning millel on võimalus salvestada eelistatud heliseaded G HUBi ja otse peakomplekti. Peakomplekt G735 maksimeerib ka kõigi mängijate mugavust ja võtab arvesse väiksemat pea suurust. Mängijad saavad nautida pikki mänguseansse tänu üle 56-tunnise kasutusajaga akule (ilma taustvalgustuseta) ja kogeda juhtmeta vabadust tänu Logitech G auhinnatud LIGHTSPEED-tehnoloogiale ja Bluetooth®-ühendusele.

Mehaanilised klaviatuurid G715 ja G713. Juhtmevaba klaviatuur G715 ja klaviatuur G713 tagavad madala vibratsioonitaseme ja suure jõudluse, võimaldades mängijatel end väljendada ja omal moel mängida. Kompaktne, ilma numbriklahvideta paigutus ja reguleeritav kõrgus tagavad mugavuse kogu päeva jooksul. Paki see kokku ja ja võta kõikjale kaasa tänu laetavale akule (G715), mis tagab 25-tunnise katkestusteta mängimise, ning LIGHTSPEEDi või Bluetooth-i juhtmevaba ühenduse. Mõlemal klaviatuurid on varustatud mugavuse tagamiseks kogu päeva jooksul Cloud-Softi randmetoega.

Juhtmevaba hiir G705 on loodud väiksematele kätele, see on kompaktse kuju ja täiustatud mängutehnoloogiaga. Vaid 85 grammi kaaluv G705 on loodud pikaajaliseks, kergeks mugavuseks ja jõuliseks. Tänu mänguklassi sensorile, ülireageerivale juhtmevabale tehnoloogiale LIGHTSPEED, Bluetooth-ühendusele ja kergesti juurdepääsetavale DPI-tüskli nupule saavad mängijad tõusta oma kõrgeimale tasemele.

Lisatarvikud – mängijad saavad oma kollektsiooni laiendada kaheksa uue lisatarvikuga, nt pilvekujuline randmetugi, kaablisildid ja südamekujuline kandekott. Muude tarvikute hulka kuuluvad kõrvapadjad, mikrofonid, G713 ja G715 klaviatuuri pealmised plaadid, klahvide väljatõmbaja ja hari ning hiirematt, et kasutajad saaksid oma mängustiili kohandada.

Aurora kollektsiooni täiendamiseks saavad mängijad tõsta oma voogedastuse taset tänu mikrofoni Blue Yeti USB eriväljaandele, mis on saadaval kahes uues värviversioonis – Pink Dawn ja White Mist. Nendel Yeti mikrofonidel on Streamlabsi eksklusiivsed Aurora kollektsiooni ülekatted, mis annavad striimijatele võimaluse Twitchis, YouTube'is ja Facebookis oma striime kujundada. Yeti toetab ka Blue VO!CE tarkvara koos lõbusate vokaalefektidega nagu DJ Robot või Helium Chipmunk, stuudiotööriistadega, nt EQ, piiraja ja NVIDIA Broadcast Noise Removal, ning HD-kvaliteediga heli näidistega. Blue VO!CE-ile pääseb juurde Logitech G HUBist.

Nagu kõik Logitech G mängutooted, on ka kogu Aurora kollektsioon sertifitseeritud süsinikdioksiidi neutraalne, mis tähendab, et rahastame kvaliteetseid sertifitseeritud süsinikdioksiidi kompensatsioone, et vähendada toote süsiniku jalajälge nullini. Tootekarbid sisaldavad taaskasutusest pärit täitesisu, paberpakend pärineb aga FSC sertifikaadiga metsadest. Kui valite need mängutooted, annate oma panuse maailma metsade vastutustundliku majandamise toetamiseks.

Hind ja saadavus

Kõik kollektsiooni tooted on saadaval veebilehel LogitechG.com ja kohalike jaemüüjate juures. Logitech G735 soovituslik jaehind on 229,99 eurot, klaviatuuride Logitech G715 ja Logitech G713 TKL soovituslikud jaehinnad on vastavalt 199,99 ja 169,99 eurot. Aurora kollektsiooni mikrofoni Blue Yeti USB eriväljaande soovituslik jaehind on 129,99 eurot, Logitech G705 hind 99,99 eurot. Kollektsiooni lisatarvikud on saadaval veebilehel www.logitechg.com.