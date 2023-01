Logitechi järjekordne õhuke klaviatuur tuleb nüüd ühes karbis koos õhukese hiirega, mis on põhimõtteliselt sama, nagu juba testitud Pebble. Kuid nii nagu Pebble´i või POP Mouse´iga, on kergemeelne välimus natuke petlik. Sest hiir ise on Logitechile omaselt kiire ja täpne. Logitech Slim Combo MK470 klaviatuur on numbriklahvidega, seega üpeab sülearvutilt ümber kolides harjuma, et Enter ja nooleklahvid pole kõige paremal ääres, vaid kuskil keskel.

Kuui hiire mänguasjalik välimus on petlik ning hiir ise üllatavalt kiire ja täpne, siis klaviatuur on ka vajutades natuke mänguasjalik, kuid midagi paha ei saa siiski ütelda - madalad klahvid piisavalt pika käiguga on üsna mugavad. Hiir on väga vaikne, aga klaviatuur siiski pladiseb nagu üks klaviatuur ikka, isegi rohkem, kui mõni vaikne sülearvutiklaviatuur.

Ühenamdiseks pole võimalik muud teha, kui patareid sisse panna ning kaasasolev USB adapter arvuti vabasse porti, toimub ühendamine kohe. See ongi selle kombo juures veider, et pole mingeid ühendamise nuppe ega sisse-välja lülitamise nuppu klaviatuuril (hiirel on sisse-välja nupp ka põhja all olemas). Seega ei saa Bolt- ega muid kallimate komplektide adaptereid kasutada. Bluetoothiga ka need ei ühildu.

Kuid tegemist ongi väga soodsa komplektiga - ligi 55 eurot juhtmevaba klahvistiku-hiire eest. Mõlemad on väga kerged ja kompaktsed, seega sobivad isegi reisiklaviatuuriks, kui on vaja just eraldi numbriklahvide plokk. Hiir just eriti. Palju lauaruumi pole vaja.

Hiire klaviatuur kestab 18 kuud, klaviatuuril 36 kuud ehk kolm aastat. Klahvistikul asub pealpool klahvide kohal luuk, mida on üsna raske kätte saada ja kuidagi sattus esimesel korral nii, et oks kaane klamber paindus natuke ära. Peale pikemat pusimist sai siiski luugi tagasi. Aga kui selle luugi all just USB adapterit ei hoia (selle saab panna hiire sisse), siis peab seda kaant lahti kangutama iga kolme aasta tagant.

Klaviatuur on tõesti üliõhuke nagu papitükk, ülemisel serval on ainult ergonoomiliseks servatõsteks väike paksend, millesse on mahutatud ka kaks AAA patareid. Üöejäänud osa on tühi, kasuta seda kasvõi salalaekana. USB adapteri pesa on ka klaviatuuri kaane all peidus.

Hiirel käib samuti ülemine kaas ära ja selle all asub ühe AA tüüpi patarei pesa ning USB adapteri pesa. Seega tuleb valmis olla erineva suurusega patareide vahetamiseks.

Kokkuvõtteks on tegemist hea ja kompaktse lauakomplektiga, mida pole ilmselt eriti vaja neil, kelle jaoks sülearvuti klaviatuur on väga hea. Kui aga tahad ka hiirt kasutada ning vahest kodus eraldi klaviatuuri mugavusi nautida, siis see kombo on asjalik ning maksab sama palju, kui mõni sarnane hiir või klaviatuur eraldi. tegemist on Logitechi kvaliteediga, seega pettuma ei pea ei klahvide ega hiire mugavuses.

PLUSSID

+ kompaktne ja kerge komplekt

+ väga hea hiir - täpne ja kiire

+ juhtmevabad

MIINUSED

- Järjekordne eraldu USB adapter, mitte mõni Logitechi olemasolev Unified või Bolt

- Klaviatuuri patarei luuk avaneb raskelt ja on oht kinnituskonkse ära murda

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur ja hiir Logitech Slim Combo MK470

Hind: ca 55 eurot

Hiir: 1000 DPI, kolm nuppu, mehaaniline rullik (töötab keskmise hiirenupuna vajutades), aku 18 kuud (üks AA patarei)

Klaviatuur: roosa, USA asetusega, akude kestvis 36 kuud, toiteks kaks AAA paatreid

Ühendus: USB adapter, 2,4 GHz

Ühilduvus: Windows 7, 8, 10 või uuem, ChromeOS

Hiire mõõtmed: 107 x 59 x 26,5 mm

Hiire kaal: 100 grammi koos patareiga

Klaviatuuri mõõtmed: 143,9 x 373,5 x 21,3 mm

Klaviatuuri kaal: 558 grammi koos patareidega