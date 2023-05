Sony on mainekal iF-i disainiauhindade jagamisel pärjatud 11 tunnustusega. Neist kaks on kõige prestiižsemad iF Gold Award preemiad, mis läksid WH-1000XM5 kõrvaklappidele ning PSVR2 virtuaalreaalsuse komplektile. Kokku esitati konkursile ülemaailmselt ligi 11 000 tööd ning kuldauhinna said neist vaid 75. Auhindu on välja antud 1954. aastast saati.

iF disainiauhindadest

1954. aastast väljaantav iF Design Award on tunnustus erakordse disaini eest ja on üks olulisemaid disainiauhindu maailmas. Auhindu antakse välja järgmistes kategooriates: toote-, pakendi-, kommunikatsiooni- ja teenusedisain, arhitektuur ja sisearhitektuur, professionaalsed kontseptsioonid, kasutajakogemus (UX) ning kasutajaliides (UI).

Kõiki auhinnatud töid saab näha iF Designi veebilehel. Kullaväärilised valiti välja ligi 11 000 esitatud töö hulgast 56 riigist ning kokku väärisid kulda vaid 75.

Juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid WH-1000XM5 iF Gold Award

Žürii hindas Sony kõrvaklappe WH-1000XM5 selge ja täpse disainikeele pärast, mis peegeldab kõrget kvaliteeti nii tehnilises kui ka esteetilises mõttes. Klappide korpusel on selged servad, mis moodustavad põneva kontrasti kõigi kontaktpindade pehmelt kujundatud puutepunktidega.

PlayStation VR2 virtuaalreaalsuskomplekt iF Gold Award

Žürii sõnul saavutavad vaid vähesed kaubamärgid tõelise ikooni staatuse, kuid Sony PlayStation kuulub vaieldamatult nende hulka. PlayStation VR2 toob virtuaalreaalsuse mängudesse sama rafineerituse, innovatsiooni, väärtuse ja intelligentse disaini, mis tegi PlayStationi varasemad mudelid nii armastatuks.

Ülejäänud Sony iF Awardiga pärjatud tooted on sellised:

Rohkem infot auhindade kohta leiab siit:

