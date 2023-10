Zürichis toimunud Euroopa andmehõive konverentsil The Smart Data Capture Summit pälvis Maxima äpp kasutajamugavuse eest esikoha ning pärjati tiitliga Customer Experience of the Year. Teise koha pälvis Eesti Partnerkaardi rakendus.

„See on meie jaoks suurim tehnoloogiaalane tunnustus ning selle saamine oma valdkonna tippudelt annab tunnistust, et kasutame oma rakenduse juures parimat lahendust. Meie eesmärk on pakkuda kliendile mugavat ja kiiret ostlemise võimalust ning saadud tunnustused kinnitavad, et oleme teinud õiget asja ning kogu senine töö ja vaev on end ära tasunud,“ ütles Maxima Eesti juht Kristina Mustonen.

„Meie jaoks on klientide heaolu alati esikohal ja Maxima äpp annab meile võimaluse tagada igale kaupluse külastajale mugav ostuelamus. Oleme rakenduse kasutamise kliendi jaoks võimalikult lihtsaks muutnud ning lisanud sellele mitmeid kasutajasõbralikke funktsioone,“ lisas Mustonen.

Maxima äpi loomist alustati 2019. aastal ning sellele järgneval aastal tuldi Eesti esimese jaekaubandusketina välja mobiilse ostupuldiga. Seejuures pälvis rakendus ekspertide poolt Aasta Kaubandustegu 2020 innovatsiooniliidri tiitli.

Rakendust edasi arendades loodi Eesti esimene äpikassa, millega on võimalik kiiresti ja kontaktivabalt ostude eest tasuda. Selle eest pälvis äpp Hõbemuna kasutajakogemuse ja -mugavuse eest.

The Smart Data Capture Summit on mõeldud erinevate tööstusharude ettevõtete tugevdamiseks ja andmehõive nutika kasutuse lahenduste jagamiseks. Tehnoloogia trendiloojad jagavad ettevõtetega oma ideid ja kogemusi, mille abil ettevõtted saavad oma tehnoloogilist võimekust edendada. Üritust korraldab triipkoodide lugemise ja automatiseeritud isikutuvastamise valdkonda juhtiv teenusepakkuja Scandit.

Maxima äpis on igal ostlejal võimalik kasutada oma nutiseadet ostupuldina ning AITÄH kaarti digitaalselt endaga kaasas kanda. Lisaks loob rakendus võimaluse kontaktivabaks ostlemiseks ja mobiilimaksega tasumiseks. Äpis kuvatakse jooksvalt ostukorvi summa ning ostuajaloo abil on võimalik oma kuludel lihtsasti silma peal hoida.