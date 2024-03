Tehnopol Startup Inkubaator ja Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kutsuvad Küberkiirendi uude vooru kandideerima küberturvalisuse valdkonna idufirmasid, kel on võimalik saada oma ideede arendamiseks nõu valdkonna parimatelt mentoritelt ja 48 000 eurot toetust.

Küberkiirendi eesmärk on küberturbe valdkonnas iduettevõtete toetamine ning uute toodete ja teenuste väljaarendamine, mis loovad kasu ka teistele ettevõtetele. Kiirendi esimesse vooru pääses mullu kaheksa ettevõtet, kellest nii mõnelgi on juba ette näidata muljetavaldavaid tulemusi.

Eesti maine kübervaldkonnas on tugev, aga selle hoidmiseks tuleb iga päev pingutada ja panustada järgmise põlvkonna küberturbe lahendustesse. „Eestis on palju kübervaldkonna ekspertiisi, digiriigi kogemust, rahvusvahelist ambitsiooni ja iduettevõtetele omast pealehakkamist, millele saab ehitada uusi tooteid ja teenuseid,“ ütles RIA küberturvalisuse keskuse teadus-arendusjuht Lauri Tankler.

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Kadri Tammai sõnul käib küberkaitse valdkonnas pidev võidujooks ning paremaks muutuvad nii süsteemide ründajad kui ka nende kaitsjad. „Aitame kiirendis headel olla veel paremad, valideerida ja testida oma tooteid potentsiaalsete klientidega võimalikult varakult ning arendada tooteid, mis suudavad digisüsteeme kaitsta ka keerukate ja organiseeritud rünnakute eest. Me kõik näeme, millise kiirusega erinevad digitehnoloogiad täna arenevad ja nende süsteemide kaitsmiseks on vaja üha paremaid lahendusi, seega turgu uutele tulijatele jagub,” lisas Tammai.

Mullu käivitunud kiirendi esimese vooru ettevõtted on jõudnud oma uute teenustega juba turule.

Kordon arendab ettevõtte infoturbe juhtimise platvormi. Veebruari algul sõlmis iduettevõte kaheaastase kliendilepingu tööhaldustarkvara valmistajaga Scoro, kes kasutab Kordonit oma ISO 27001 standardile vastava infoturbeprogrammi juhtimiseks ja edasiarendamiseks. Scorol on õnnestunud Kordoni platvorm väga kiiresti enda kasuks tööle panna ja kliendi tagasiside pinnalt on platvormi juba ka edasi arendatud.

Complok on välja arendanud riskihaldusplatvormi finantssektorile. Iduettevõte on Küberkiirendi jooksul sõlminud neli uut kliendilepingut ja lisaks on läbirääkimised käimas veel kaheksa ettevõttega. Küberkiirendi raames töötas Complok välja automatiseeritud küberriskide hindamise võimaluse väikestele ja keskmise suurustega ettevõtetele. Nüüd pakuvad nad veel kahele ettevõttele võimalust lahendust tasuta testida.

Trust Dynamics pakub turvamoodulite (HSM) teenust ning testib seda parajasti üle partneri ja kliendiga. Tänu kiirendile on ettevõte suure sammu edasi astunud, näiteks on nad välja arendanud oma Rest API ja kasutajaportaali. Jätkub ka minimaalse töötava toote (MVP) arendus, tänu millele saavad nad tulevikus lisada teenuseid, aga ennekõike teha teenust oma klientidele paremaks.

Kiirendi teise vooru on oodatud ettevõtted, kelle äriidee vastab ühele kahest tingimusest: see on kas tipptasemel küberturvalisuse lahendus erasektorile (eelkõige väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d) või keskendub uute tehnoloogiate küberturvalisusele (tehisintellekt, 5G, masinõpe jmt).

„Lihtne on öelda, et innovatsioon küberturvalisuses on oluline, kuid sõnadest ei piisa. Tuleb võtta aega, teha tööd, arendada projekte üha edasi, leida maksvad kliendid ja mis peamine: pühenduda eesmärgile,“ rõhutas Lauri Tankler.

Küberkiirendi teise vooru saab kandideerida kuni 22. märtsini. Täpsem infosiin: startupincubator.ee/kuberkiirendi/.

Küberkiirendit kaasrahastavad Euroopa Liit ja Euroopa küberpädevuskeskus.