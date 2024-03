Haridusasutused liiguvad kiiresti tehisintellekti kasutamise suunas, kuid siiski näitab IDC uuring, et haridusjuhid tunnevad end tehisaru mõjul toimuvate muutuste suhtes vähem valmis kui nende kolleegid teistes tööstusharudes.

See on uuringu hinnangul ilmselt tingitud kahest peamisest tegurist: oskustööjõu puudumisest ja strateegia puudumisest. IDC uuringus märkis haridusvaldkonna 60% vastajatest, et "oskustööjõu puudumine" on kõige olulisem väljakutse, millega nad tehisintellekti rakendamisel silmitsi seisavad.

Uuring näitas ka, et 57% haridusasutustest kas ei oma üldse tehisintellekti strateegiat või ei ole suutnud selle strateegiat üldiste eesmärkidega kooskõlla viia.

Tehisintellekti tööriistad võivad aidata haridusprofessionaalidel leevendada probleeme ja paremini ära kasutada võimalusi. 2023. aasta LinkedIni Tuleviku Töö raport leidis, et kuigi üle poole õpetaja tööst hõlmab inimeste oskusi, mida saab kõige paremini teha inimesed, näiteks klassi juhtimine ja õpetamine, võimaldab tehisintellekt suuremat tootlikkust ülesannetes nagu õppetöö planeerimine ja õppekava arendamine, mis moodustavad 45% õpetajate vastutusest. See vabastab aega õpetajatele, et teha asju, mida saavad teha ainult inimesed - nagu suhtlemine õpilastega.

Õpetajate toetamiseks tehisintellekti oskuste täiendamisel ja tehisintellekti eeliste kasutamisel kuulutas Microsoft välja programmi Reimagine Education:

Tehisintellekti õpperada õpetajatele : uus ressurss, mis uurib tehisintellekti potentsiaali hariduses, et süvendada kaasatust ja suurendada liidrite ja õpetajate tehisintellekti kirjaoskust.

Microsofti Hariduse Tehisintellekti Tööriistakomplekt : tasuta ressurss, mida haridusjuhid saavad kasutada tehisintellekti plaanide väljatöötamiseks oma asutustele, aidates vähendada sisenemisbarjääri näidete, juhtumianalüüside ja alustamise materjalidega.

"Õpetajad on nüüd keerulises olukorras, kus nad peavad ise õppima koostööd tegema tehisintellektiga, samal ajal kui neilt oodatakse juba, et nad oleksid need, keda õpilased peavad tehisintellekti juhtideks. See pole lihtne positsioon. Sellepärast on suurepärane näha kõiki ressursse, mida me neile nende tehisintellekti teekonna alustamiseks pakume," kommenteeris Microsofti Kesk-Euroopa haridustööstuse direktor Lenka Axlerová.

Rohkem inspiratsiooni selle kohta, kuidas haridusasutused loovad tehisintellekti lahendustega õiglasemaid ja tõhusamaid õpikeskkondi ning valmistavad õpilasi ette tulevikuks leiab Microsofti Hariduse blogist.