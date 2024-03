Mis oleks, kui lisaks suurele monitorile oleks laual veel ka üks väiksem, mille saab lihtsasti kokku pakkida ja kaasa võtta ning ka reisil või kontoris/kodus kahe ekraaniga sülearvutit kasutada? Philipsil ongi üks selline mudel olemas, varem oleme me testinud ka AOC ekraani. Need ongi üsna sarnased, vähemalt välimuselt ja mugavuselt.

Philipsi seade nimega 16B1P3302D ehk "Business Monitor" on tõesti õhem ja kergem kui sülearvuti ning mahub vajadusel lahedasti sülearvuti kaante vahele või seljakoti sahtlisse. Selle jalg on keeratav vastu ekraani tagumist selga ning kallet saab reguleerida sujuvalt. Jala ühel õhukesel küljel, mis on 45-kraadise nurgaga ära lõigatud, asub sisselülituse nupp, kaks USB C pesa (Power Delivery toega ehk toidet saab sellest samast pesast näiteks sülearvuti käest) ning kõrvaklapipesa. Teises servas on mõne püsiva konstruktsiooni külge turvaliseks aheldamiseks Kensingtoni luku ava.

Tagaservas on veel ka menüünupud, mis lubavad üht-teist seadistada: sinise vähendust, heledust, ekraanirežiime mängimiseks ja tööks jne, heliseadeid jne.

Monitor kokkupanduna.

Kui ekraan laual tõsta püstipidi, siis tunneb Philips asendi ära ja keerab ka pildi püstformaati. Nii on näiteks hea mingeid dokumente püstiformaadis lugeda ja ka programmikoodi on nii üles-alla suunas korraga rohkem näha.

Ekraan on matt, 15,6-tolline (diagonaal 39,6 cm), Full HD eraldusvõimega (1920 x 1080 pikslit) ning IPS LED-laiekraantehnoloogiaga (vaatenurk 170 kraadi). Iseenesest ei midagi erilist aga ega ka midagi kehvemat kui mõnel keskklassi sülearvutil.

Kahe USB pordiga saab ka panna ühe pordi toiteks, teise pildiedastuseks. Monitor töötab eraldi USB laadijaga ning isegi akupangaga, kuid sel peab olema Power Delivery tugi. Tavalise väiksema võimsusega akupangad ekraani käima ei pane.

Kui ühendada Philipsiga mobiil, siis see ka ei toida lisaekraani ära, aga kui teise USB C pessa panna adapter või võimas akupank, siis saab ka mobiiliekraani suurele ekraanile laiendada ning kasutada näiteks Samsung DeXi desktopi keskkonda ehk nagu tavalist arvutit.

Heleduseks on monitoril märgitud 250 nitti ja see on keskmisest sülearvutist vähem. Ilmselt polegi lisamonitoriga just palju töötamist ereda päikese all, aga kui tõesti plaanid suvel terrassile sooja ilmaga kahe ekraaniga tööd tegema minna, siis tuleb arvestada, et pilt pole nii hästi loetav. Toas aga parandab loetavust matt ekraan, mis ei lase peegeldustel segada.

Muidugi pole lisaekraan mõeldud tõsisemaks fototöötluseks või värvitäpsust nõudvateks töödeks, kuna katab 64% sRGB värviruumist, kuid tavaliseks kontoritööks on lisamonitor täiesti piisav.

Kokkuvõttes on Philipsi kaasaskantav monitor 16B1P3302D hea mobiilneäriekraan, mille saab endale hankida üsna tagasihoidliku hinna eest ja millele kehtib ka tootja nelja-aastane garantii. Seega kui tahad tihedasti oma asukohti vahetada ja mitmel ekraanil alati töötada, on see ideaalne mobiilne lahendus kas kontoritöötajale või tarkvaraarendajale. Monitori-sülearvutiga kolmanda ekraanina tekkis ka õige pea selline harjumus, et pärast oli raske ette kujutada, et nii palju ekraanipinda polegi kogu aeg silme all. Muidugi on tegemist ka üsna hea müügimehe lisavahendiga, kes tahab teisel pool lauda istujale näidata oma esitlusi. Kuid tõsisem värvitöötlust nõudev töökoht ja loomingulisem töö, mis nõuab korralikku heledust ja värvikatvust, oleks parem ikkagi suurema (ja kallima) monitori peal teha. Kui sa ei vaja kaasaskantavas monitoris ülitäpseid värve, siis vast polegi põhjust selle eest rohkem maksta.

PLUSSID

+ mugav reguleeritav jalg

+ töötab üle ühe USB kaabli, saades sellest ka toite (teist USB pesa saab vajadusel ka lisatoiteks kasutada)

MIINUSED

- vähene heledus ja kesisem värviruumi katvus

- ebamugavas kohas menüünupud

TEHNILISED ANDMED

Kaasaskantav monitor Philips 16B1P3302D

Hind: ca 250 eurot

Ühenduvus: 2x USB-C (DP alt-režiim, andmed, toite edastamine), 3,5 mm helipesa (sisse/välja)

Ekraan: 15,6 tolli / 39,6 cm, kuvasuhe 16:9, IPS paneel, heledus 250 cd/m², 16,2 miljonit värvi, värviruumi katvus - NTSC 46% ja sRGB 64%, kontrastsus 700:1, reaktsiooniaeg 4 ms, vaatenurk 170º / 170º, resolutsioon 1920 × 1080 - 75 Hz

Toide: PD versioon 3.0, USB-C kuni 90 W; USB-C (väljund) kuni 65 W

VESA kinnitus: jah

Reguleerimine: pööramine +90 kraadi, kalle 0 ~ 90 kraadi

Energiatarve: ökorežiimis 4,4 W, sisselülitatuna 6,2 W

Mõõtmed: 359 x 232 x 119 mm

Kaal: 1,03 kg